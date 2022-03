Jomari Goyso limpió el clóset de Pamela Silva, sin emociones y quedó de primer impacto

Jomari Goyso compartió en Instagram un video sobre cómo ha limpiado en el clóset de su amiga Pamela Silva, conductora de Primer Impacto. En la descripción del video el famoso crítico de modas expresó que esto lo hizo sin emoción alguna.

El español además agregó: “Porque para hacer espacio en el clóset no se puede estar pensando en lo que la ropa significa para ti, si no, que o sacas algo o te vas a tener tú que salir de casa para meter ropa. Si saben como soy para que mé invitan”.

Astrid Rivera reaccionó al video y dijo: “Estoy con Pamela con siete blusas de jean”. Olga Tañón también vio el video y comentó para Jomari directamente: “Eres tremendo”; Claudira Ramírez salió con un comentario diferente diciendo: “Te Amo”.

Jomari sabe que muchos estilos regresan, por esta razón no todo debe salir del clóset, mucho se puede guardar, pero no todo sirve y no todo favorece. También explica algunos estilos que pueden pasar por ser considerados lo mejor o buenos, aún cuando otros crean que se ve mal. Y es que los conceptos de la moda no siempre son entendidos o explicables.

Datos importantes sobre estilos en el clóset

El animal print siempre está de moda, así que es importante que tengas uno de cada uno, más no cinco del mismo estilo. Esta es la limpieza que realiza Jomari Goyso en el clóset de las famosas y es que acaparar o tener por tener no es la respuesta.

Otro clásico es el encaje, por esta razón muchas de estas piezas se quedaron en el guardarropa de Pamela Silva, porque Jomari así las aprobó.

La rayas y los volantes en las mangas no son del gusto del español, así que de esto lo que realmente te acomode y hay que recordar que algunos de estos estilos no favorecen porque dan volumen. Sobre la gama de colores, Jomari aprueba los intensos más no los grisaceos. El verde militar o estampado militar no convence del todo Goyso.

“Los puntos es un clásico”, dijo Jomari por esta razón pidió guardar prendas con estos estilos, porque tanto van como vienen y es bueno tener conjuntos a juego.

Sobre las camisas blancas Jomari prácticamente indicó que es bueno tenerlas, siempre y cuando hayan diferencias favorecedoras entre prendas. Es decir, que posean detalles que llamen la atención y las distingan entre sí, para que no parezcan repetitvas o siempre las mismas.

Má sobre Jomari Goyso:

Dicen que Raúl de Molina no soporta a Jomari Goyso y aportan supuesta evidencia en vídeo

Qué provocó que Alejandra Espinoza le dijera a Jomari Goyso: “Ese es tu problema”

A Jomari Goyso y Francisca Lachapel les dicen que tienen la química perfecta