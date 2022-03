Papa Johns contrata a jugadores de la MLB para su pizzería: Dansby Swanson y Joc Pederson son dos de los primeros

Dansby Swanson y Joc Pederson, dos jugadores de los Bravos de Atlanta, se pusieron a trabajar en Papa Johns, luego de que la pizzería planteó una oferta laboral a los jugadores de la Major League Baseball.

Muchos de los jugadores de la MLB pueden tener suficiente tiempo libre y sin recibir paga luego de que se cancelará el inicio de la próxima temporada regular que estaba programada para comenzar el 31 de marzo.

I haven’t been doing much these days, so I figured I’d apply to @papajohns to make some dough by making some dough. Training took some getting used to, though. #ad pic.twitter.com/D5SEYJOlZB

Papa Johns uso Twitter para compartir un video en el que ofrece a los jugadores de la MLB postularse en la compañía y recibir los mismos beneficios que sus empleados, incluido un nuevo uniforme. “Hey, pro ball players! ¿Demasiado tiempo libre estos días?…”, puede leerse en el tuit.

Hey, pro ball players! Too much time on your hands these days? Get out of the dugout and into some dough when you sign-up for an exciting new position at Papa Johns (more exciting than right field, at least). Apply here today: https://t.co/XMTCUi4vR4 pic.twitter.com/lPCWUELB2K