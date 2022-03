Cómo fue el final del legendario aventurero Sir Ernest Shackleton, explorador del Endurance, barco descubierto 107 años después

Hace más de 100 años, el gran explorador británico Sir Ernest Shackleton tuvo que capitanear un bote salvavidas de 22 pies con una tripulación de cinco personas a lo largo de 800 millas de las heladas aguas antárticas.

Ahora, los científicos han encontrado y filmado uno de los mayores naufragios jamás descubiertos, 107 años después de su hundimiento.

El Endurance, el barco perdido del explorador antártico Ernest Shackleton, de 144 pies, fue hallado este fin de semana en el fondo del mar de Weddell, una amplia porción del océano Atlántico Sur en la Antártida.

El barco fue aplastado por el hielo marino y se hundió en 1915, lo que obligó a Shackleton y a sus hombres a realizar una asombrosa huida a pie y en pequeñas embarcaciones, incluida la de 22 pies.

Shackleton desembarcó su diminuto bote en Georgia del Sur, una pequeña isla frente a la costa de la Antártida, cruzó por primera vez las montañas y los glaciares de esa isla (le tomó 36 horas extenuantes de caminata) tomó otro bote, regresó a la primera isla (Elephant Island) y rescató a otros 22 miembros de la tripulación que había dejado atrás.

Todo esto sucedió después de que Shackleton y toda su tripulación se vieran obligados a acampar en un témpano de hielo durante meses, desde finales de octubre de 1915 hasta mediados de abril de 1916, cuando el barco original de la expedición, el Endurance, fue aplastado por el movimiento del hielo y se hundió; ahora, fue encontrado a unas 4 millas de donde fue triturada por primera vez.

Salen a la luz los restos del 'Endurance', el barco que llevó a Shackleton a la Antártida. El barco se hundió en 1915, aplastado por placas de hielo en el mar de Weddell, a las afueras del Círculo Polar Antártico.https://t.co/ZROwzTm32E pic.twitter.com/RH2g9tLhcf — La Vanguardia (@LaVanguardia) March 9, 2022

Es una notable historia de heroísmo y perseverancia.

El final del explorador Sir Ernest

Finalmente el aventurero Sir Ernest, seis años más tarde, de vuelta en Georgia del Sur comenzó con una nueva expedición.

Y lo que lo mató no fue el frío, ni escorbuto, ni un témpano de hielo desprendido. Tampoco se ahogó. Ernest sufrió un taque al corazón a los 47 años de edad, por un defecto congénito.

Eso sugiere un ensayo en el Journal of the Royal Society of Medicine, escrito por un anestesiólogo jubilado y un electrofisiólogo del Royal Brompton Hospital de Londres.

Los autores Ian Calder y Jan Till basan su teoría en gran parte en su propia experiencia médica y en las entradas hechas en los diarios de los médicos de barcos en varias expediciones de Shackleton.

“Shackleton era una personalidad inmensa, ‘El jefe’, como lo llamaban sus hombres, y ‘Un tipo de hombre muy aterrador’, como dijo uno de ellos”, dice Calder por correo electrónico. “Supongo que tenía que serlo para mantenerlos juntos durante 16 meses atrapados en el hielo sin mucho que hacer. También podía ser colosalmente encantador (¡nació en Irlanda!). Así que se le considera un gran líder en los malos tiempos”.

Al gran explorador británico Sir Ernest Shackleton no lo mató el frío, ni un témpano de hielo ni el escorbuto; perdió la vida a los 47 años lejos de la Antártida, de un ataque al corazón. pic.twitter.com/nNDkw68z8d — Las Crónicas de Gabo (@paranormalrv) March 9, 2022

Shackleton, dicen los autores, pudo haber estado escondiendo una enfermedad cardíaca desde el comienzo de sus grandes expediciones antárticas. En su primera, en 1903, se desmayó por la falta de aire y una “especie de escorbuto”, escriben los autores, citando la biografía seminal de 1996 de Roland Huntford, “Shackleton”.

En el segundo viaje a la Antártida de Shackleton, una famosa carrera hacia el Polo Sur en la que los exploradores tuvieron que detenerse 100 millas antes de su objetivo debido al clima brutal y la amenaza de inanición, el médico del barco insistió en que examinaran a Shackleton.

El Dr. Eric Marshall escribió en su diario que “en dos ocasiones [yo] encontré un ‘soplo sistólico pulmonar'”. Shackleton luego mostró un pulso irregular y débil y más fatiga, según el diario examinado por los autores del artículo.

El segundo viaje a la Antártida de Shackleton. (Foto Hulton Archive/Getty Images)

Y luego, en 1922, seis años después de los legendarios rescates de la expedición Endurance, Shackleton murió de una “angina de pecho”, técnicamente, un dolor en el pecho, según un informe de Associated Press en ese momento.

“Creemos”, escriben los autores en el artículo de JRSM, “que la evidencia respalda nuestra afirmación de que las repetidas crisis nerviosas de Shackleton fueron causadas por arritmias asociadas con un [defecto del tabique auricular]”. Una comunicación interauricular (ASD, por sus siglas en inglés) es un orificio en la pared que separa las dos cámaras superiores del corazón.

Irónicamente, la expedición del Endurance, a pesar de todos sus fracasos espectaculares y su increíble valentía frente a las sorprendentes adversidades, fue el único viaje antártico que emprendió Shackleton en el que no tuvo ningún tipo de problema físico.

Los autores señalan que algunos pueden considerar irresponsable que Shackleton ocultara su condición. “Espero que la gente entienda”, escribe Calder, “que entonces no había tratamiento para su condición y que sus ataques eran bastante infrecuentes”.

Enterrado en un cementerio de balleneros

Después de su muerte en 1916, a pedido de su esposa, Shackleton fue enterrado en Georgia del Sur en un cementerio de balleneros. “Creo que el abuelo era el más feliz en la Antártida. Una vez le escribió a mi abuela: ‘No soy muy bueno en nada más que en ser explorador'”, dijo Alexandra Shackleton, su nieta.

“Era correcto que mi abuelo esté enterrado en Georgia del Sur, escenario de sus mayores logros al sacar el triunfo del desastre y la puerta de entrada a la parte del mundo que más significaba para él, la Antártida. No puedo pensar en un lugar mejor”, agregó.

