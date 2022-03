Denuncia a doctor de gordofobia por no atenderla adecuadamente y no detectar que tenía cáncer

Una usuaria de TikTok llamada Amanda Lee ha conmovido a miles de usuarios de dicha red social tras contar la terrible experiencia que vivió hace un año con un doctor, al cual ha acusado de “gordofobia” y de no haber actuado profesionalmente, lo cual derivó en una grave enfermedad.

Lee compartió un video en TikTok que grabó hace exactamente un año, luego de haber ido a una consulta médica en donde asegura, el doctor que visitó se comportó muy poco profesional pues ella se sintió agredida e insultada con sus comentarios.

Según Lee, tenía varios meses sintiendo un fuerte dolor en el estómago luego de comer, junto con calambres abdominales. Entonces acudió con un doctor que, pese a su sintomatología que en su mayoría estaba relacionada con cáncer de colon, la ignoró y le indicó que todo se trataba problemas causados por su sobrepeso.

De hecho, recordó lo que le respondió el médico cuando le indicó que sentía dolor al comer. “Él me miró y dijo: ‘tal vez eso no sea tan malo'”.

Ante la falta de tacto y atención de este doctor, Amanda salió llorando del consultorio y días después buscó una segunda opinión de otro especialista, quien finalmente le confirmó que, efectivamente, tenía cáncer de colon.

Afortunadamente, con el diagnóstico temprano y tratamiento adecuado, la mujer ha logrado superar esta enfermedad; sin embargo, lo vivido con el primer doctor es algo que jamás olvidará.

La chica ha recibido cientos de comentarios, lamentando lo ocurrido y en donde usuarios le indicaron que debió de haber demandado a ese despiadado doctor que actuó de manera poco profesional. View this post on Instagram A post shared by Amanda Lee 🎶 (@mandapaints)

“Hay tantas veces que un médico puede decirte que es tu culpa que estés enferma, es tu culpa que estés gorda o que eres inútil por ser gorda. Hay tantas veces que puedes escuchar eso”, declaró Amanda en entrevista con Buzzfeed.

Te puede interesar:

* “Gorda y perezosa”, el espectacular en Times Square en Nueva York que generó polémica en Internet

* “Gordofobia”: un problema sexista por el que atraviesa el idioma español

* Prohíbe tener huéspedes “gordos” en su alojamiento