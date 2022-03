“Dice muchas pendejadas”: Julio César Chávez responde las acusaciones su hijo Omar y defiende a su pareja, Myriam Escobar [Video]

Julio César Chávez continúa envuelto en la polémica. El legendario exboxeador mexicano reapareció en la opinión pública para responder a su hijo Omar Chávez, quien ha acusado a Myriam Escobar, su pareja, de ser la culpable del distanciamiento entre ambos.

Todo surge tras el video que Omar Chávez publicó junto a su abuela -mamá de JC Chávez-, quien llama a su hijo Julio por teléfono y no tiene éxito. El hijo de El Gran Campeón señala que éste la bloqueó para no recibir llamadas de su parte.

“El día de hoy tuve la dicha de ver mi abuelita querida, me dio mucho gusto verla, pero por otro lado llevarme con la sorpresa de ver que mi apá la tenía bloqueada de llamadas (marca como usuario no disponible) y me da tristeza ver a mi abuela así“, escribió en Instagram, pidiéndole que no se deje “envolver” por las cosas que dice su pareja, Myriam Escobar.

Este miércoles, Julio César Chávez replicó… y no con un tono amigable. Chávez publicó sus en redes un mensaje para su hijo Omar, que acompañó de un texto subido de tono: “Para todos aquellos pendejos que ofenden a mi esposa, cómo quisiera que en la cara me lo dijeran para que vieran“.