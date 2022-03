Erik Rubín declara su apoyo total a Sasha Sokol y desaprueba todo tipo de abuso

Como amigo de vida, casi familia de Sasha Sokol, con quien compartió momentos inolvidables en Timbiriche, Erik Rubín declaró su apoyo total a la cantante y desaprobó todo tipo de abuso.

“A mí obviamente me duele lo que le duela a ella. Sasha es mi hermana y estoy ahí para ella ahora y siempre lo estaré“, afirmó. “Estoy en contra de cualquier agresión. Es una parte dolorosa”.

Eirk, quien se unió a Timbiriche en diciembre de 1983, año y medio después de formado el grupo integrado por Sasha, Paulina, Mariana, Alix, Diego y Benny, aseguró que hasta el momento no ha hablado con su compañera, quien denunció que fue víctima de abuso por parte de Luis De Llano Macedo.

“(Sasha) es alguien muy cercano a mí, no he hablado con ella, esto sucedió apenas ayer (martes), pero esto es algo que además yo en esa época ni me enteré”, indicó el también productor musical.

“Supe a través de los años y hasta ahorita me estoy enterando de la magnitud de esto. Estaba enterado que anduvieron en algún momento, pero nunca, inclusive, ni contado por ella”.

Al cuestionarle por su relación con el productor Luis de Llano aseguró que es buena.

“No es alguien a quien frecuente, pero tengo una buena relación él“.

Como padre de dos menores que también se dedican al medio artístico, Mía de 16 años y Nina de 15, Erik aseguró que la comunicación entre padre e hijos es muy importante para evitar el abuso.

“Yo tengo la gran fortuna que mis hijas me cuentan todo y es porque les nace hacerlo. Eso es el paso más importante para que este tipo de cosas en su momento se denuncien“, agregó el artista quien empezó en el medio a los 13 años.

“Lo que nos toca a nosotros como padres es estar presentes”.

