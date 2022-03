Luis de Llano Macedo revela que tuvo una relación con Sasha Sokol cuando ella tenía 17 años y él 42

El productor Luis de Llano Macedo reveló que tuvo una relación con Sasha Sokol, quien en ese momento tenía 17 años, mientras él tenía 42.

“Sí, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que, convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver y nada que ver y se acabó“, confesó en entrevista con Yordi Rosado.

“La mamá era tan inteligente, tan alivianada que obviamente dijo: ‘oye no quiero que esté en tu casa más’ y dejó de venir a mi casa y también el día que Sasha se desencantó con ese momento pues cambió nuestra relación completamente”.

La relación duró solo seis meses, según de Llano, pero admitió haber sentido afecto por Sokol: “Yo no sé si se enamoró de mí o no, pero yo sí estaba enamorado un rato así, pero obviamente uno va enamorándose en la vida de mucha gente”, concluyó.

