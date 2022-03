Hoy Día. Con minifalda y en la escalera Adamari López hace el “How Low Can You Go” challenge

Hoy en días los challenge que nacen en las redes sociales saltan con facilidad a la televisión, y es que los programas de entretenimiento saben que muchos de estos son una verdadera tendencia y gustan del público que los ve. El matutino de Telemundo, Hoy Día, no quiso quedarse atrás con uno de los más entretenidos: “How Low Can You Go” challenge los hizo dar lo mejor de sí y aunque todos están encantados con cómo este les salió estando en las escaleras, muchos notaron que Adamari López lo hizo llevando una minifalda fucsia.

También ha llamado la atención lo mucho que ha disfrutado Nacho Lozano con la grabación de este video. Y es que él parece ser el único constante en cada momento en el que se decidió grabar este particular reto. “Todo les quedó fenomenal”, dice el público.

Aplausos para Hoy Día. El público está fascinado con este reto, sobre todo porque cada escenario elegido fue el ideal. “Me encanto el de las escaleras”, y claro, el público tiene su video favorito. Pero en general todos están más que aprobados por los fans.

Y lo de Nacho Lozano no pasó inadvertido. “Ya vemos quién fue líder que buscó a los demás para hacer esto que les quedó súper”. Y sí, de nuevo, el que aparece en todos los videos grabados es Nacho Lozano. Con tantas malas noticias en el mundo, el público asegura que esto es lo que sin duda necesitan, algo que los haga reír, y les permita dejar las preocupaciones a un lado.

