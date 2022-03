Toni Costa, el novio de Evelyn Beltrán sale en defensa de Adamari López y pide respeto

Toni Costa es un hombre querido por el público hispano. Para muchas el coreógrafo de Univision es un gran papá y digno modelo a seguir en la educación de su hija Alaïa. Y esta conexión es tan alabada como exaltada, tanto que muchos la han comparado con la que Adamari tiene con su hija mutua. Alguin dijo: “Sin ofender, pero esta conexión tan preciosa jamás se ve o se transmite con la mamá”.

Estas palabras no le cayeron en gracia al novio de Evelyn Beltrán, quien este fin de semana decidió romper el silencio y vivir su amor en público, tanto que ya existen videos en redes sociales en donde ya se puede legitimizar este romance, que Chisme No Like se encargó de ventilar, cuando Toni y Adamari aún decían callar.

Pero, pese a cualquier desaveniencia, el español no está dispuesto a admitir críticas en contra de Adamari López, y esto fue lo que dijo Toni Costa en Instagram a raíz de los comentarios que se estaban sumando en contra de Adamari López:

“Por favor, les voy a pedir algo con respeto: Tanto Adamari como yo estamos presentes de igual manera, cada uno en su papel donde nuestra hija es feliz con ambos, saben que l@s niñ@s tienen sus cosas, actitudes, preferencias con cada papá o mamá y así es nuestra hija y es lógico y normal, lo que le aporta su mamá yo no lo puedo aportar como al contrario, eso se llama complementarse y ser un equipo. En todo esto no imagino que seria sin su mamá o sin mi, somos necesarios y piezas clave ambos en la felicidad de nuestra hija, por eso no hay nada que mas queramos que la felicidad y estabilidad de nuestra princesa, y se que lo estamos haciendo muy bien. No hagan dos bandos porque aquí estamos en la misma dirección, gracias por sus bonitas palabras amig@s. Os quiero mucho”. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

