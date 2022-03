PETA premia a Kate del Castillo como Defensora de los Animales

Este 8 de marzo Kate del Castillo fue reconocida por PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, por sus siglas en inglés) por su dedicación a los derechos de los animales.

A la actriz, conocida por interpretar a Teresa Mendoza en ‘La Reina del Sur’, se le distinguió en el Día Internacional de la Mujer con el premio Mujer Defensora de los Animales por su labor para poner fin a la violencia contra las mujeres y por su defensa de los animales.

“Ya sea que esté ayudando a que los perros sean esterilizados o liderando la lucha para liberar a las orcas y los delfines del cautiverio, Kate vive sus valores como defensora de los derechos de los animales. Su activismo por los animales la convierte en un modelo a seguir este Día Internacional de la Mujer, y todos los días”, destacó Alicia Aguayo, gerente sénior de PETA Latino.

Kate, por su parte, publicó en sus redes sociales una nota de agradecimiento por este galardón: “Gracias @peta y @officialpetalatino por este reconocimiento. Ojalá podamos hacer mucho más! Thank you so much for such an honorable mention!! So grateful”.

Gracias @peta y @officialpetalatino por este reconocimiento. Ojalá podamos hacer mucho más!

Thank you so much for such an honorable mention!! So grateful 🙏♥️ https://t.co/QFXcuEQYDd — kate del castillo (@katedelcastillo) March 8, 2022

Como bien mencionó Alicia Aguayo, Del Castillo ha ayudado a una clínica de esterilización de perros en Cancún, México y se ha manifestado en contra el especismo, una visión supremacista del mundo que coloca a la especie humana por encima de las otras.

“Todos somos iguales en los aspectos más importantes. Nuestra tarea debe ser romper con los prejuicios y vernos reflejados en todos los demás”, dijo la actriz mexicana en un comunicado emitido por PETA Latino.

Kate se unió a PETA a principios de 2015 para denunciar al circo ‘Ringling Bros’ por maltrato a los animales.

“Los circos te prometen acrobacias brillantes con animales que inspiran asombro, pero lo que no te dejan ver y yo no sabía, es la violencia y el dolor que les causan a los elefantes, tigres y otros animales para obligarlos a realizar los trucos”, dijo la artista en el video que publicó la organización.

Como vocera de PETA en Latinoamérica, Kate del Castillo también pidió a finales del 2021 la liberación de Lolita, una orca solitaria cautiva desde hace 51 años en el Miami Seaquarium, un oceanario ubicado en la isla de Virginia Key en Biscayne Bay, Florida.

