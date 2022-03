¿Qué pasó? Ryan Reynolds marca distancias con su esposa Blake Lively

El actor Ryan Reynolds ha dejado muy claro en su última entrevista que no tiene intención de seguir los pasos profesionales de su esposa, Blake Lively, en el mundo de la realización audiovisual. Hay que recordar que la intérprete se encargó recientemente de dirigir el último videoclip de la cantante Taylor Swift, ‘I Bet You Think About Me’.

En el caso del protagonista de ‘Deadpool’ y ‘Free Guy’, su foco estará siempre puesto en la creación de historias y en la producción de series y películas, como ha confesado él mismo en conversación con Collider. “La verdad es que no me interesa dirigir. Contar historias me interesa en todas sus formas, y también producir, además de interpretar”, ha asegurado tajante.

Uno de los aspectos que más apasionan a Ryan de su trabajo es precisamente el de colaborar de forma estrecha con los cineastas, algo de lo que lógicamente no podría disfrutar si fuera él quien se encontrara detrás de las cámaras. “Me gusta ese proceso creativo y no quiero prescindir de ello, ¿por qué me iba a negar el placer de contar con colaboradores maravillosos? Eso es muy importante para mí”, ha revelado.

