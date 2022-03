Hija de Martin Luther King calificó de “horribles” los comentarios que hizo el príncipe William sobre Ucrania

La hija de Martin Luther King, Berenice King, se volvió tendencia en redes sociales después de que calificó de “horribles” los comentarios que hizo el príncipe William de Gran Bretaña durante una visita al Centro Cultural Ucraniano.



Según el medio Press Association, el príncipe William señaló que era muy “extraño” ver la guerra en Europa, según expertos en el tema, su comentario estaría contrastándola con África y Asia, comentarios que de inmediato tuvieron reacción en King.



Berenice King, quien funge desde hace algunos años como directora ejecutiva del Centro Martin Luther King Jr. para el Cambio Social No Violento, dijo a través de su cuenta de Twitter: “Comentario horrible. Los europeos pisotearon el continente africano, saqueando comunidades, violentando mujeres, esclavizando a seres humanos, colonizando con fines de lucro y poder, robar recursos, causar devastación generacional. Y las naciones europeas continúan dañando a África”.



Al mensaje de Berenice King le siguieron varios, como el del abogado de derechos humanos Qasim Rashid: “El príncipe William dice que el conflicto es muy ajeno a Europa, a diferencia de Asia y África.

¿Cómo tienes una historia de 1000 años de colonialismos, una guerra literal de 100 años, lanzas 2 Guerras mundiales, permites múltiples genocidios y bombardeas a una docena de naciones solo desde el 11 de septiembre? Sin embrago, haces este tipo de declaración”.



El hilo que se creó en el comentario de Berenice King ha dejado ver que esta no es la primera vez que el príncipe William es señalado por hacer comentarios coloniales y le han sacado a relucir las veces que lo ha hecho evidente.



Por ahora la casa real no se ha pronunciado sobre el nuevo escándalo que empaña a la realeza británica, pero se espera que en breve salga a dar la cara por el príncipe William, sin embargo, en redes también ha empezado a circular un video donde no se escucha al acusado dar cierta declaración, por lo que han instado al periodista de Press Association que salga a aclararlo todo.



