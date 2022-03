Jorge Ramos comparte estas tristes imágenes diciendo: “Niños de la guerra en Ucrania y Polonia”

Jorge Ramos está en Polonia, en la frontera que une a este país con Ucrania. Desde ahí reporta para Univision y el resto del mundo hispano los por menores del conflicto armado que enfrente dicho país con Rusia. Las imágenes son tristes. Los desplazados están llegando a Polonia con lo que tienen y con lo que pueden. Algunas familias van completas, otras no.

En su cuenta de Instagram Jorge Ramos compartió imágenes de los niños son en efecto víctimas de esta guerra. Sus fotografías llevan por título: “Niños de la guerra en Ucrania y Polonia”. La reacción de sus seguidores no se ha hecho esperar y estos son los mensajes que el periodista de Univision ha recibido a su publicación:

“Tan inocentes. Qué Dios los guarde y que todo esto pare pronto”, escribió alguien. “Dios tenga misericordia”, dice otro más. Hay quienes agradecen que Jorge Ramos recuerde reportar en qué condicioens están los niños: “Gracias Jorge por darnos una mirada de los niños”. Sin embargo hay quienes han salido con comentarios fuera de lugar, pregúntandole a Ramos por qué razón no está reportando todo directamente desde Ucrania.

La guerra no es un chiste, y al final se trata de informar no de sumarse a las víctimas. El trabajo de Jorge Ramos es llevarle al público una parte de lo que se está viviendo, no de retransmitir el conflicto armado.

Sobre el conflicto armado esto es lo que se sabe

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, admitió que ve complicado que a corto plazo pueda haber una solución diplomática a la guerra de Rusia en Ucrania, pero subrayó que la Unión Europea debe seguir comprometida para poder ofrecer una respuesta que esté a la altura, según reportó EFE.

“Estoy preocupado y pesimista. Por eso creo también que Europa debe estar a la altura. Europa está unida frente a esta guerra y eso es muy importante. Debe prepararse para todas las posibilidades“, dijo antes del inicio en Versalles de la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno, que se clausura mañana.

Macron, anfitrión de este encuentro ya que Francia ostenta la presidencia de turno del Consejo de la UE, insistió en que, aunque va a mantener el diálogo con el presidente ruso, Vladímir Putin, siendo “honesto” no cree que conseguir un alto el fuego “en las próximas horas sea un escenario realista”.

La llegada de Jorge Ramos a Polonia

El día que Jorge Ramos puso pie en Polonia para darle cobertura al conflicto armado entre Rusia y Ucrania esta fue la imagen que compartió en sus redes sociales. Además contó que no fue fácil llegar a dicho país, por la cantidad de aviones y el tiempo que les llevó en carretera porder acercarse a la frontera.

"Ya estamos transmitiendo en vivo para todos los programas de Noticias Univision desde la frontera con Ucrania. Aquí en la estación de trenes de Prezmysl donde están llegando miles de refugiados de la guerra. Mientras más se intensifica, más personas salen huyendo", aseveró el esposo de Chiquinquirá Delgado, quien ese día no sólo elevó oraciones en su nombre, sino que además recalcó el respeto que le merece su pareja por el trabajo que realiza.

