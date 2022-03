VIDEO: Lo sorprenden en su casa y en paños menores, así arrestó la Policía en Puerto Rico a uno de los cinco sospechosos de matar al boxeador Héctor “Macho” Camacho

Uno de los cinco acusados esta semana por el asesinato del boxeador boricua Héctor Luis “Macho” Camacho hace una década fue arrestado por la Policía de Puerto Rico cuando salió de su vivienda solo con una toalla que le cubría sus partes íntimas.

Imágenes de Noticentro, de Wapa TV, muestra el momento en que varios oficiales rodean la vivienda del sospechoso, mientras le gritan que abra la puerta y golpean una ventana.

La escena fue captada la madrugada del miércoles en Bayamón.

Por los asesinatos de “Macho” Camacho y su amigo de la infancia, Adrián A. Mojica Moreno, fueron acusados: Wilfredo Rodríguez Rodríguez, Juan L. Figueroa Rivera, Luis G. Ayala García, Jesús Naranjo Adorno y Joshua Méndez Romero.

Los hechos se reportaron el 20 de noviembre de 2012 frente al negocio Azuquita también en el pueblo de Bayamón, en la zona metropolitana de la isla.

Camacho, de 50 años, recibió un disparo en la cara. Aunque fue declarado con muerte cerebral, permaneció con soporte vital durante varios días hasta que lo desconectaron.

Al momento del incidente, Mojica Moreno, de 49, cargaba con nueve bolsas pequeñas de cocaína en el bolsillo y una décima bolsa que estaba abierta. Este también recibió un disparo y murió en la escena.

La investigación, que encabezó la División de Crímenes Mayores de la Policía de Puerto Rico y la División de Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia de Puerto Rico, llevó a la presentación esta semana de 27 cargos criminales que van desde conspiración hasta asesinato en primer grado.

“Hay investigaciones que toman más tiempo que otras. Pero este caso demuestra que al final vamos a dar con los responsables y con la ayuda del Departamento de Justicia, los haremos cumplir”, declaró el comisionado de la Policía de Puerto Rico, coronel Antonio López Figueroa.

Tres de los sospechosos cumplían sentencias federales por delitos no relacionados y fueron trasladados en avión desde Florida como parte de “Operación Knockout”, como la Policía nombró el operativo. El cuarto sospechoso es el que sorprendieron en su casa, y el quinto permanece en una prisión de Puerto Rico por un caso no relacionado.

Las autoridades en Puerto Rico indicaron que otros dos sospechosos murieron en eventos distintos en 2013 y 2015.

Investigadores no han revelado el posible móvil del crimen. Sin embargo, Janet Parra, fiscal que supervisa la división de crimen organizado y drogas del Departamento de Justicia, indicó que, en un punto, la pesquisa los llevó a un callejón sin salida.

Madre de “Macho” Camacho dice estar tranquila

María Matías, madre del exboxeador, dijo estar esperanzada en que se le hará justicia a su hijo.

“Ya estoy tranquila. Tengo el dolor, porque eso no se me va a quitar, pero siento agradecimiento con ellos. Me consiguieron y me dieron la Justicia, eso era lo que yo quería”, expresó la mujer en una conferencia de prensa convocada por el Departamento de Justicia.

Matías relató la batalla que vivió no solo por la pérdida de su hijo, sino para que las autoridades no abandonaran la investigación del caso.

“Esperé 10 años. Me pasaba de cuartel en cuartel buscando la justicia de mi hijo. Yo no paraba. Venía de Nueva York, me pagaba el pasaje y estaba dos y tres meses en los cuarteles, buscando la justicia para mi hijo”, destacó la mujer.

La progenitora además describió a “Macho” como un “buen hijo”.

“El mundo entero quería mucho a Macho. Macho se dejó querer de todo el mundo. Ese nene es buen, buen hijo. Conmigo, si una estrella yo le pedía, ese nene me buscaba la estrella. De chiquito fue un buen, buen hijo”, aseguró.

La vista preliminar del caso está pautada para el 24 de marzo.

