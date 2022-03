Asaltantes emboscaron a Cristián de la Fuente y su hija Laura recibe un impacto de bala: el actor pide oraciones

Sobre el incidente de violencia se sabe que el actor Cristián de la Fuente se dirigía en compañía de su hija a la celebrar su cumpleaños, cuando dos hombres en motocicleta los interceptaron. Todo ocurrió en Chile, país en el que aún se encuentran ya que Laura, hija del actor, tuvo que ser hospitalizada de emergencia después de surfir un impacto de bala en la pierna derecha.

Ante la emboscada, al parecer, Cristián logró escapar pero en ese intento uno de los asaltantes decidió disparar. Ahora tanto el actor como su esposa piden oraciones por la salud de su hija, así como también desean que se haga justicia y que los delincuentes reciban cárcel.

El actor y su esposa están junto a su hija. Quien al parecer ha respondido a la intervención médica de manera favorable. Sobre su estado de salud ha hablado Cristián de la Fuente y estas han sido sus palabras a través de redes sociales: “Gracias a los infinitos mensajes de amor y cadenas de oración por Lau que hoy, ha despertado mejor, después de una cirugía donde lograron extraer la bala y mantenerla fuera de peligro vital“.

“Gracias al equipo médico que hizo un trabajo impecable en la cirugía y a todos los que la están cuidando acá en la Clínica con tanto amor. La vida es muy corta y se nos puede ir en un instante. ¡Lau es una guerrera!”

“A seguir orando por su pronta recuperación. Los queremos mucho y estaremos como familia eternamente agradecidos por esta cadena de oración, energías positivas y amor que está logrando un milagro. Sigamos unidos en la luz y el amor alejados de tanta oscuridad. Hoy solo podemos dar gracias de que Lau siga con Nosotros”.

Angélica Castro, madre de la menor, también compartió un mensaje sobre la salud de su hija: “Muchas gracias por todas sus oraciones, Lau está recibiendo todos los cuidados médicos para su pronta recuperación. Sigan mandando sus buenas energías y oraciones. Lau va a salir adelante”. View this post on Instagram A post shared by Cristian de la Fuente (@iamdelafuente)

