Margarita “La Diosa de la Cumbia” revela que fue abusada sexualmente por su padre

Margarita María de Santa, mejor conocida como “La Diosa de la Cumbia”, reveló una traumante experiencia como víctima de abuso: cuando tenía 14 años, su propio papá cometió violación sexual en su contra.

Fue durante una conferencia ante los medios de comunicación que la intérprete de “Escándalo” describió este momento de su vida como aquel donde una niña inocente que tenía esperanzas y sueños, se vino abajo, principalmente porque no sabía si contarle a su mamá, así que desde entonces guardó silencio.

“Yo era una niña feliz, era una niña muy feliz, inocente, que tenía todas esas esperanzas y sueños, se vino abajo, porque no sabía si tenía que contarle a mi mamá o no, y me lo guardé”, declaró.

No obstante, después de ese traumático momento ella sintió culpa, además de esto subió de peso, ya que para ella era un escudo de seguridad para evitar que la lastimaran de nuevo.

“Mi papá estaba enfermo, tenía 39 años y él me violó. En mi época lo que sentíamos era culpa” Margarita

Sin embargo, lo peor estaba por llegar, pues Margarita confesó que años más tarde se enteró que no fue la única integrante de su familia abusada por el hombre que le dio la vida.

“Fue muy difícil porque después mi papá murió, y claro que me dolió, por supuesto que me dolió. Yo nunca entendí el por qué mi papá me había tocado. No hace mucho que vino mi hermana de Colombia, me confesó que ella también y eso sí me dolió”, aseguró.

La artista colombiana, de 61 años, encontró el valor para revelar la agresión de su padre tras haber conocido la denuncia por abuso de Sasha Sokol, en contra del productor Luis de Llano.

Por ello Margarita exteriorizó su apoyo y cariño a Sasha aseverando que hay muchos más casos de abuso a menores de los que se imagina.

“No tienen idea cuantas mujeres, niños, hemos pasado por eso, muchas, nos quedamos calladas, pero ya no es hora de callar, es hora de hablar, y de olvidar, de perdonar”, concluyó.

