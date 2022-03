Inesperado: Dos prospectos de los Yankees se retiran a los 24 años

Firmar con los Yankees es el los sueño de muchos jóvenes amantes del béisbol, sin embargo luego de lograrlo, no siempre salen las cosas como se quieren y esta es una lección que aprendieron Kyle Gray y Ben Keizer, quienes tras ser contratados por el equipo de Nueva York, tuvieron que anunciar su retiro a los 24 años por culpa de la lesiones.

Kyle Gray, que anunció su retiro el pasado 8 de febrero, era un infield que fue captado por el equipo de Nueva York en la ronda 14 del Draft amateur de MLB, en junio de 2018. En su primera experiencia en Ligas Menores con los Staten Island, dejó un average de .170 con siete jonrones y 21 carreras impulsadas en 153 turnos.

#Yankees INF Kyle Gray has voluntarily retired. — MiLB-Transactions (@tombaseball29) March 11, 2022

En 2019 Charleston RiverDogs, sucursal de los Rays de Tampa donde conectó 70 hits, incluidos 7 cuadrangulares, en 296 visitas al plato, además logró empujar 38 carreras, para luego ser enviado a los Tampa Tarpons, donde pego 21 imparables en 97 turnos. .

Para el 2021, le llegó su asignación a Hudson Valley Renegades de los Yankees, pero una lesión lo mandó a la lista de inhabilitados de 60 días y no pudo disputar esta temporada. Pese a que fue activado nuevamente el 7 de noviembre de ese año, tan solo tres meses después tomó la decisión de retirarse.

Segundo prospecto retirado de los Yankees

Por su parte, la historia del lanzador zurdo, Ben Keizer es un poco distinta aunque con el mismo final, y es que este fue firmado por el conjunto neoyorquino el 11 de agosto de 2020 con un contrato de Ligas Menores, sin embargo poco más de un año después anunció su retiro, específicamente el 8 de diciembre de 2021. #Yankees LHP Ben Keizer has voluntarily retired.— MiLB-Transactions (@tombaseball29) March 12, 2022

Keizer inició su andar en las las Menores con GCL Yankees West, filial nivel novato. Allí participó en cuatro juegos como relevista, logrando tres victorias y dejando una efectividad de 1.50 en 12 innings, en los que recetó la misma cantidad de ponches. Ben Keizer @b_keizer shuts ‘em down in the ninth #GoBlue pic.twitter.com/IZmw5o2iJ6— Michigan Baseball (@umichbaseball) February 23, 2020

Luego fue ascendido a Tampa Tarpons, donde no le fue tan bien pues mostró una efectividad de 12.94 en nuevo encuentros donde dejó récord de 2-3 antes de ingresar a la lista de lesionados y posteriormente anunciar su retiro de forma inesperada.

