MLS: New York City FC golea al Montreal y consigue su primera victoria de la temporada

El New York City FC consiguió su primera victoria de la temporada 2022 de la MLS goleando en condición de local al CF Montreal por un marcador de 4-1 en el que el brasileño Telles Magno fue el más destacado con un gol y una asistencia.

Luego de haber perdido en la primera jornada contra Los Ángeles Galaxy por 1-0 y empatar sin goles ante Vancouver, el New York City encontró el gol por primera vez en la actual campaña y lo hizo anotando hasta cuatro veces para lograr su primer lauro y ascender en la tabla de clasificación.

El conjunto neoyorquino inició el juego con la intención de ganar a como diera lugar y las cosas salieron bien desde el principio, y es que tan solo a los 7 minutos llegó el primer gol en los pies del peruano Alexander Callens que aprovechó para mandar a guardar un centro que no pudo cabecear Telles Magno, quien terminó asistiendo en la jugada.

GO CRAZY ALEX CALLENS 💥 @Alexcallens06 pic.twitter.com/tiZniZrbqW — New York City FC (@NYCFC) March 12, 2022

El segundo gol para el NYCFC cayó al minuto 20, luego de un error en la salida por parte del Montreal que dejó a su portero un poco alejado del arco y esto fue aprovechado por el uruguayo Santiago Rodríguez que terminó anotando de “sombrerito” para plasmar el 2-0 del primer tiempo. SANTI TOO COLD WITH IT 🥶 @23SRodriguez pic.twitter.com/p2VnEdgCt1— New York City FC (@NYCFC) March 12, 2022

Ya para la segunda mitad, los dirigidos por el noruego Ronny Deila, salieron con menos intensidad y eso fue aprovechado por el equipo canadiense, que descontó al minuto 52 gracias a un tanto de Zachary Brault-Guillar que había ingresado desde el banquillo.

El tanto del Montreal hizo reaccionar nuevamente al equipo de Nueva York que volvió a apretar el acelerador y amplió nuevamente su ventaja al minuto 64 por intermedio del Telles Magno quien completaba de esta forma una tarde brillante siendo fundamental en el triunfo. AIR MAGICO ✈️ @talles_magno2 pic.twitter.com/CMw3huOAQe— New York City FC (@NYCFC) March 12, 2022

Pero no todo quedaría ahí, y es que el otro joven brasileño del equipo, Thiago, quiso aparecer en el show goleador y anotó al 83’ para sentenciar el marcador por 4-1 y brindar así el primer triunfo de la temporada a su afición. THIAGOAL ANDRADE 💨 pic.twitter.com/sC6TX7Z9SY— New York City FC (@NYCFC) March 12, 2022

