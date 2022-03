Pastor estadounidense que adoptó huérfanos haitianos es acusado de abuso sexual infantil

En 2008 el pastor estadounidense Corrigan Clay y su esposa Shelley se mudaron a Haití con el fin de ayudar a la comunidad más necesitada de América Latina, 14 años después el devoto cristiano es acusado de “participar en una conducta sexual ilícita” con un menor de edad desde enero de 2014 hasta diciembre de 2017, mientras vivía en el país caribeño.



Según ha dado a conocer “The Daily Beast”, la pareja abandonó Washington y emprendieron una aventura a Haití donde aceptaron trabajos como “padres de familia” de un orfanato, donde estaban a cargo de 25 niños; también adoptaron a dos huérfanos.



Durante su estancia, Corrigan y Shelley Jean Clay crearon un taller en el que enseñaban a la comunidad a fabricar sus propias joyas, así como artesanía, con la intención de poder venderlas y generar dinero, además de crear una escuela preescolar evangélica.



Corrigan Clay, de 43 años, fue arrestado el jueves por los agentes federales y está siendo procesado por la Sección de Obscenidad y Explotación Infantil del Departamento de Justicia, así lo demuestran los documentos presentados en la corte federal estatal de Pittsburgh a los que tuvo acceso el medio antes mencionado.



Se sabe que el acusado abusó sexualmente del menor de edad, quien no fue identificado por tratarse de una víctima, desde enero de 2014 hasta diciembre de 2017. Pese a que no se proporcionaron más datos del niño abusado, se sabe que se trataba de un menor de 18 años.



La exesposa de Clay, quien actualmente vive en Florida, señaló a “The Daily Beast” que la conducta ilícita involucra a uno de sus propios hijos, sin embargo, prefirió no ahondar más en el tema para no entorpecer la investigación que hay en curso.



“Era mi hijo, pero no creo que tenga la libertad de hablar de eso porque el caso judicial está en proceso. No me opongo a que se sepa la verdad, pero no quiero poner en peligro el caso”, dijo la ex esposa de Clay quien lleva 10 años separada del padre de sus hijos.



Shelley no especificó si el abuso cometido por Clay fue hacía uno de sus hijos biológicos o a uno de los que adoptó en Haití.



Corrigan Clay permanece detenido en una prisión de Pensilvania en espera de una audiencia judicial programada para el 15 de marzo.

