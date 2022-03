Presentador de la TV estatal rusa le grita a un veterano que se quejó de que las tropas estaban muriendo en Ucrania

Un momento incómodo se vivió en la televisión estatal rusa, cuando un presentador reprendió en vivo a un veterano que pidió un momento de silencio por las tropas de ese país fallecidas en Ucrania, y el conductor afirmó que Rusia estaba ganando y matando “fascistas”.

Alexei Gudoshnikov atacó al veterano de la marina rusa Vladimir Eranosian después de que hablara sobre la invasión rusa de Ucrania. El momento ocurrió durante la más reciente edición de “Open Air”, un programa de entrevistas transmitido por el canal de televisión oficial Zvezda del Ministerio de Defensa ruso.

Insider tradujo una parte del tenso momento ocurrido en TV:

Eranosian: “El hecho de que haya tanta gente aquí con experiencia en combate que pasó por las campañas de Afganistán y Chechenia y el Donbas, realmente están nuestros muchachos allí, y la gente de Donetsk y Luhansk y nuestros muchachos de la operación especial están muriendo ahora, y nuestro país…”

Gudoshnikov: “No, no, no, no, no quiero escucharlo. ¡Para! ¿No puedes parar? ¡Suficiente!“

Eranosian: “Solo quiero que nos pongamos de pie ahora y conmemoremos en silencio, un minuto de silencio, a esos muchachos que luchan por Rusia en Donbas”.

Gudoshnikov: “¿Puedes detenerte ahora? Te diré ahora lo que nuestros muchachos están haciendo allí. Nuestros muchachos están destruyendo a los fascistas … [interjección] … Déjame terminar de hablar. Es un triunfo de las armas rusas. Es un triunfo de el ejército ruso. Es el renacimiento de Rusia”.

La referencia de Gudoshnikov a los ucranianos como “fascistas” se hizo eco del presidente Putin, quien dijo que la invasión, a la que el gobierno ruso se refiere como una “operación militar especial”, tenía como objetivo la “desnazificación” de Ucrania y detener un “genocidio” de rusos étnicos.

Rusia ha reconocido que elementos de sus tropas han muerto en Ucrania, pero se ha abstenido de dar un número exacto de fallecidos desde que inició la invasión en el país europeo el pasado 24 de febrero.

