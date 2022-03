El actor William Hurt, conocido por “El beso de la mujer araña, muere a los 71 años

Este domingo 13 de marzo se confirmó la muerte del actor ganador del Oscar, William Hurt. Según la información dada por su hijo Will, el interprete murió rodeado de sus familiares y por causas naturales.

En 2018 se anunció que el actor había sido diagnosticado con cáncer de próstata y que se había extendido a los huesos.

La muerte del actor ocurre tan solo una semana antes de su cumpleaños número 72. Hurt nació en Washington, DC, comenzó a estudiar teología en Universidad de Tufts y luego se unió a Juilliard School para estudiar teatro y coincidir con otras estrellas como Robin Williams y Christopher Reeve.

Hurt será siempre recordado por protagonizar “El beso de la mujer araña”, trabajo que lo hizo ganador del Oscar en 1985.

Luego de ganar el Oscar por “El beso de la mujer araña”, Hurt fue nominado dos veces más en la categoría de Mejor Actor. Estas nominaciones se dieron de manera consecutiva por su trabajo en “Children of a Lesser God” (1986) y “Broadcast News” (1987).

Hurt también fue parte del Universo Cinematográfico de Marvel, donde interpretó a Thunderbolt Ross para “The Incredible Hulk” (2008), “Capitán América: Civil War” (2016), “Avengers: Infinity War” (2018), “Avengers: Endgame” (2019) y “Black Widow” (2021).

Durante los años 80, al mismo tiempo que debutó en el cine con un thriller de ciencia ficción llamado “Altered States”, Hurt trabajó en teatro en producciones de Off-Brodway y de Broadway.

También en el teatro fue reconocido y en el mismo año que ganó el Oscar, fue nominado al Premio Tony por su papel en la obra “Hurlyburly”.

Otros papeles importantes de su carrera fueron: “Body Heat”, “History of Violence”, “AI Artificial Intelligence”, “The Village, Syriana”, “The Big Chill”, “The Good Shepherd”, “Mr. Brooks, Into the Wild” y “Robin Hood”.