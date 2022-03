Corresponsal de Fox News, Benjamin Hall, es reportado herido durante una cobertura en Ucrania

El periodista de Fox News, Benjamin Hall, resultó herido este lunes en Kiev, según informó ese medio de comunicación.

Hall se encontraba informando fuera de la capital de Ucrania cuando resultó herido, dio a conocer la directora ejecutiva de Fox, Suzanne Scott, en un comunicado, y agregó que la cadena tenía “un nivel mínimo de detalle” sobre lo sucedido.

@johnrobertsFox reports that "a Fox News journalist has been injured while newsgathering outside of Kyiv."

Scott dijo que Hall está hospitalizado pero que no tenía detalles sobre su condición.

“Estas son noticias que odiamos compartir con ustedes, pero obviamente es lo que sucede a veces en medio de un conflicto”, dijo a los televidentes el locutor de Fox, John Roberts. “Estamos trabajando lo más duro posible para obtener la mejor información posible”.

"La seguridad de nuestro equipo Fox es de suma importancia y nuestra máxima prioridad", aseguró Roberts.

El informe llega un día después de que un periodista galardonado y excolaborador del New York Times, Brent Renaud, de 51 años, fuera asesinado por las fuerzas rusas cerca de Kiev, según el jefe de policía de la región.

Hall tuiteó sobre la muerte de Renaud el domingo, escribiendo, "RIP".

Hall, que cubre el Departamento de Estado de Estados Unido para Fox, ha informado anteriormente sobre los conflictos en Siria, Irak, Afganistán y Gaza.

