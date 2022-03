Gerente de los Yankees avisó a Gerrit Cole antes de cambiar a Josh Donaldson desde los Twins

El gerente general de los Yankees, Brian Cashman, habló con su estelar lanzador Gerrit Cole antes de concretar el megacambio que llevó Josh Donaldson a Nueva York y que involucró la partida del dominicano Gary Sánchez y el colombiano Gio Urshela a los Mellizos de Minnesota.

La razón principal por la que Cashman habló con el pitcher antes de realizar el cambio, no fue para consultar o algo parecido sino para evitar malos entendidos puesto que el año pasado surgió una polémica luego de que Donaldson emitió unas declaraciones negativas sobre Cole.

Cashman dice que llamo a Gerrit Cole en la noche antes de hacer la movida, para decirle que era Josh Donaldson. Recordemos que la pasada temporada, Donaldson hizo críticas a Cole por las sustancias pegajosas. — Alfre Alvarez 🇨🇺 (@AlfreAlvarez3) March 14, 2022

Asunto entre Gerrit Cole y Josh Donaldson fue superado

Ahora que los dos son compañeros, han tenido el momento para hablar en este inicio de los Spring Training, y han dejado todo lo malo atrás, según indicaron los jugadores en rueda de prensa, al tiempo que recordaron que el único objetivo del equipo es ganar la Serie Mundial.

“Necesitaba ser un tema ajustado. Creo que solo era un poco de escuchar ambos lados. Pienso que fue una conversación productiva con seguridad. Entonces los detalles los dejaré ahí, fue un buen combo”, expresó Gerrit Cole sobre el infield.

Gerrit Cole talked with Josh Donaldson this morning: pic.twitter.com/RqpALUN3zF— Bryan Hoch (@BryanHoch) March 14, 2022

Por su parte, Donaldson también atendió a la prensa y opinó que sus palabras de aquel momento fueron sacadas de lugar. “Siento que se creó un mal entendido. Después de eso, como ya escucharon, ya estamos sentados aquí y nuestro objetivo es ganar un campeonato. Y eso es lo que vamos a hacer”, sostuvo. Josh Donaldson on how conversation with Gerrit Cole. pic.twitter.com/GdxdSvSzH8— Marly Rivera (@MarlyRiveraESPN) March 14, 2022

En aquel momento, el ex tercera base de los Twins, expresó que el abridor principal de los Yankees utilizaba una sustancia pegajosa para tener un mejor agarre de la pelota al momento de hacer sus lanzamientos, sin embargo el jugador dejó claro que su intención no era señalar a nadie.

Por su parte, Gerrit Cole hizo caso omiso a aquellas declaraciones y simplemente habló desde el montículo, donde registró algunos ponches contra quien ahora es su compañero y nuevo tercera base de los Bombarderos del Bronx.

