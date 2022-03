Hispano Nelson Cruz se muda a Washington Nationals: Acuerdo por un año y 12 millones de dólares

El dominicano Nelson Cruz y los Washington Nationals han llegado a un acuerdo este domingo para que el poderoso bateador defienda el uniforme del equipo capitalino para la temporada 2022 del béisbol de las Grandes Ligas.

El pacto de Cruz establece un salario de 12 millones de dólares, con una opción de un año adicional por 16 millones para el 2023 y una cláusula de salida de tres millones, en caso de que su nueva formación decida no retenerlo para un segundo año, detalló Bob Nightengale, de MLB radio Network.

It's Official: Nelson Cruz will earn $12 million in 2022 from the Washington #Nats with a $16 million option for 2023 or a $3 million buyout. So he's guaranteed $15 million — Bob Nightengale (@BNightengale) March 14, 2022

Cruz, uno de los bates más productivos del béisbol de las Grandes Ligas en los últimos 10 años, se unirá a su compatriota Juan Soto, en la parte gruesa de la alineación del conjunto dirigido por Dave Martínez.

En la pasada temporada, en tiempo de juego dividido entre los Mellizos de Minnesota y los Rays de Tampa Bay, Cruz fletó 32 jonrones y remolcó 86 carreras, mientras lograba promedio de bateo de 265 en 140 partidos.

En su estancia en las ligas mayores Cruz ha disparado 449 jonrones y una de sus metas individuales es alcanzar la marca de los 500 batazos de vuelta completa, un objetivo del que lo separan 51 cuadrangulares y que ahora perseguirá en la Liga Nacional, con los Nacionales.

Este no es el primer movimiento de renombre en las últimas horas en MLB ya que también este domingo los Yankees decidieron enviar a Gio Urshela y Gary Sánchez a Minnesota a cambio de Josh Donaldson, Isiah Kiner-Falefa y Ben Rortvedt. The New York Yankees today announced that they have acquired INF Josh Donaldson, INF Isiah Kiner-Falefa and C Ben Rortvedt from the Minnesota Twins in exchange for C Gary Sánchez and INF Gio Urshela.— New York Yankees (@Yankees) March 14, 2022

