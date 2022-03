Ganó más de $438 mil en la lotería y se lo ocultó a su esposo durante 8 años

Seguramente alguna vez te has imaginado ganando un gran premio de lotería y sobre todo, qué harías con el dinero. Pero, ¿te has puesto a pensar cuál sería tu primera reacción al enterarte de la gran noticia, lo compartirías con tus seres más queridos o mantendrías el secreto?

Sobre el tema se ha vuelto viral una publicación hecha por una usuaria de Reddit, quien confesó haber ganado hace ya tiempo un premio equivalente a $438,000 dólares y que no se lo dijo a su esposo durante 8 años.

La afortunada ganadora, primeramente, indicó que tras enterarse de que había sido ganadora de la lotería entró en pánico, ya que su marido, con el que se había casado apenas hace 2 meses, era muy gastador y por lo tanto, no quería que por sus malos hábitos se fuera a acabar el dinero.

“Mi esposo tiende a gastar en cosas que no necesitamos o que no nos beneficiarán a largo plazo, así que no quería que lo gastara rápidamente en coches de lujo o ropa”, explica la ganadora.

Así que para evitar que él se enterara de su buena fortuna, decidió cobrar el premio de forma anónima. También decidió no decirle nada a sus padres, hermanos o amigos.

Después, abrió una cuenta en el banco en donde depositó su cheque; luego contrató los servicios de un asesor financiero, quien le ayudó a invertir su dinero en negocios locales e inmobiliarios, lo cual ha hecho que su fortuna haya ido aumentando en los últimos años.

No fue sino hasta hace un par de semanas cuando su esposo se enteró de su secreto luego de que el asesor financiero le llamara por teléfono a su casa para notificarle sobre el estado de sus inversiones y como nadie le contestó, dejó un mensaje en donde le indicaba que tenía más de $1 millón acumulados.

“Me senté con él y le expliqué la situación. Se enfadó mucho conmigo e incluso se pasó algunas horas sin hablarme. Al final me dijo que estaba orgulloso de mí por haber sabido invertir en nuestro futuro”, aseguró la mujer.

