Kim Kardashian acalora Instagram modelando su nueva línea de bikinis y trajes de baño de SKIMS

Kim Kardashian ha provocado elevar la temperatura entre sus millones de fans al anunciar que su nueva línea de bikinis y trajes de baño, SKIMS SWIM, estará a disposición del público a partir de este mismo viernes. En su cuenta de Instagram, la exmujer de Kanye West posa como toda una profesional en la playa y ataviada con algunos de los modelitos más impactantes de su colección.

La publicación acumula ya más de cuatro millones de likes y ha sido recibida con un sinfín de comentarios halagadores por parte de sus seguidores y amigos, quienes tampoco han querido dejar pasar la oportunidad de resaltar el atractivo físico que exuda la celebridad gracias a unos bañadores muy favorecedores.

“Lo han pedido y los hemos escuchado”, ha escrito la que fuera protagonista del reality ‘Keeping Up With The Kardashians’ en su perfil de la plataforma. Para obtener más información sobre las nuevas prendas de SKIMS, en la página web de la firma aparecen todos y cada uno de los diseños que se pondrán a la venta, así como detalles adicionales sobre tallas y colores.

Desliza para ver todas las postales

Al igual que ocurre con el resto de sus creaciones, Kim Kardashian ha presumido del carácter inclusivo de sus flamantes bañadores, que se adaptan a la perfección a cualquier contorno y realzan los encantos de quienes los visten. Asimismo, las diferentes piezas pueden combinarse al gusto de los consumidores y son aptas tanto para un buen baño como para ser exhibidas en las playas y piscinas de todo el mundo.

También te puede interesar: