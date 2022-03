Kim Kardashian revelará en su nuevo reality algunos secretos sobre la relación con su novio Pete Davidson

Oficialmente la relación sentimental de Kim Kardashian con Pete Davidson se confirmó el pasado mes de octubre, cuando los paparazzi empezaron a sorprenderles acudiendo a un parque de atracciones o saliendo a cenar juntos, pero en realidad nunca ha trascendido cómo y cuándo se conocieron.

¿Fue en el programa de ‘Saturday Night Live’ que ella presentó en septiembre, o su romance había empezado mucho antes? Este misterio se aclarará por fin cuando se estrene el nuevo reality que la familia de Kim está grabando para Hulu. La celebridad ha revelado en una nueva entrevista que los espectadores verán cómo se conocieron y quién dio el primer paso.

“Y cómo sucedieron las cosas y todos los detalles que todo el mundo quiere saber. Estoy abierta a hablar de ello y explicarlo, sin duda“, ha añadido en declaraciones a Variety.

Kim también ha confirmado que el humorista no aparecerá en la primera temporada del programa, aunque no descarta que suceda más adelante si Pete acude a algún evento familiar en el que ella tenga previsto grabar. “Él no le diría a las cámaras que se marcharan. Creo que podría filmar algo realmente emocionante próximamente, pero no sería para esta temporada”, ha aclarado.

Curiosamente, su exmarido Kanye West sí grabó varias escenas para el reality antes de que su proceso de divorcio se complicara y él acabara haciéndole todo tipo de reproches en público. Llama poderosamente la atención que el rapero accediera a participar en el proyecto porque durante años se negó a aparecer en ‘Keeping Up With the Kardashians’ excepto durante un breve período de tiempo en torno al 2019, cuando se animó a realizar varias entrevistas junto a Kim inspirado, según él, por la película ‘The Incredibles’.

