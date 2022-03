Desde la cama con Kim Kardashian, Pete Davidson manda mensajes a Kanye West

Pete Davidson ha revelado algunos de los mensajes de texto que ha intercambiado con Kanye West por medio de capturas de pantalla compartidas a través de la cuenta de Instagram de su amigo Dave Sirus, otro de los miembros del elenco del popular programa ‘Saturday Night Live’.

En resumen, el humorista le exige al rapero que se reúna con él “cara a cara” en lugar de ventilar sus problemas en las redes sociales. En los fragmentos de la conversación que se han hecho públicos, se puede ver que Pete se presentó utilizando el apodo que Kanye le ha puesto.

“Soy yo, Skete, ¿puedes tomarte un momento y calmarte? Apenas son las 8 de la mañana y las cosas no tienen que ser así”, le aseguró a Kanye. “Kim es literalmente la mejor madre que he conocido. Lo que hace por esos niños es increíble y eres muy afortunado de que sea la madre de tus hijos”. El comediante le advirtió a Kanye que no dejará que les siga tratando como hasta ahora porque se ha cansado de quedarse callado: “Madura de una pu** vez“

Por su parte, Kanye le preguntó dónde se encontraba en aquel momento, a lo que Davidson respondió con naturalidad: “En la cama con tu esposa“. Incluso le mandó un selfie para demostrar que no estaba mintiendo, aunque tuvo el tacto de no incluir a Kim en la imagen.

A pesar de los insultos y ataques que le ha dedicado Kanye, Pete se ofreció a ayudarle sugiriéndole que acuda a terapia, como ha hecho él mismo en el pasado: “Yo también lucho con problemas mentales. No es un viaje fácil. No tienes que sentirte así. No hay que avergonzarse de recibir un poco de ayuda. Serás más feliz y estarás en paz“.

Asimismo, el joven de 28 años le recordó al intérprete de ‘Praise God’ que está haciendo sufrir a su familia y está jugando a un juego muy peligroso, sin olvidar el daño que le ha causado a su propio legado: “Por favor, maneja estos asuntos en privado, te lo ruego”. Pete también le aseguró que no tenía idea de todo lo que ha hecho por él, ya que hasta entonces le había prohibido a sus compañeros de ‘Saturday Night Live que hicieran bromas a su costa.

“He evitado que ‘SNL’ hable de ti o se burle de ti, algo que llevan meses queriendo hacer. He evitado que los demás hagan chistes sobre ti en sus monólogos porque no quiero que el padre de tus hijas quede mal. Te cubro las espaldas aunque me trates mal porque quiero que todo vaya bien. Pero si sigues presionándome como lo has hecho en los últimos seis meses, voy a dejar de ser amable“.

Desde que Kim y Pete compartieron su primer beso ante millones de espectadores durante un sketch de ‘Saturday Night Live’ en octubre del año pasado, Kanye no ha parado de atacar públicamente al nuevo novio de su antigua esposa. Hasta la empresaria tuvo que intervenir para pedirle al músico que por favor se detuviera, por miedo a que algunos de sus fans obsesivos pudieran tomarse en serio sus palabras y acabara ocurriendo una tragedia.

Kim fue declarada legalmente soltera por un juez la semana pasada después de presentar los documentos necesarios para cambiar su estado civil en diciembre, mientras continúa adelante su proceso de divorcio con Kanye, con quien tiene cuatro hijos en común: North, Saint, Chicago y Psalm.

