Decidió cancelar su boda al descubrir que su prometido usaba peluca

Cuando has decidido dar el siguiente paso de llegar a la altar es porque, generalmente, has aceptado a tu pareja en todos los sentidos, con sus virtudes y sus defectos, y sobre todo, porque estás enamorado de la otra persona por realmente quién es y no por su apariencia física.

Desafortunadamente, hay quienes a pesar de estar organizando una boda no han podido comprender el verdadero significado del matrimonio, lo cual ha llevado a que muchos y muchas decidan dar un paso al costado a escasos días de llegar al altar por situaciones que en ocasiones, no son comprensibles.

Resulta ser que el pasado 23 de febrero, una mujer de la India llamada Ajay Kumar viajó desde la ciudad de Bidhuna hasta el pueblo de Uddetpur, donde se efectuaría su boda. Ahí ya la esperaba su prometido y todo iba conforme a lo planeado.

Pero Ajay se percató que su novio se comportaba de una manera un tanto extraña, ya que parecía que cuidaba hasta el más mínimo de sus movimientos y sobre todo, que se ajustaba constantemente su gorro que para nada se quitaba.

Entonces, un asistente que se encontraban organizando la boda se acercó a ella y le reveló que en realidad, su novio usaba gorra porque realmente era calvo y algo estaba ocurriendo con la peluca que llevaba que lo estaba incomodando.

Tras observarlo detenidamente, Ajay pudo constatar que efectivamente, su novio usaba peluca, lo cual le provocó tremendo shock que hizo que se desmayara.

Tras recobrar el conocimiento, la mujer se negó a casarse con su prometido, esto pese a que su familia trató de convencerla de cambiar su decisión. De acuerdo a los invitados, la novia habría asegurado que por ninguna razón se casaría con un hombre calvo, a ningún precio, generando una pelea con la familia del novio.

Parte de la familia de la mujer acusó a la del novio de haberla engañado, por lo que abandonaron el lugar de la boda y se fueron a su casa. Por su parte, la familia del prometido y él también regresaron a su lugar de origen.

Ambas familias presentaron una denuncia ante la comisaría de la ciudad de Usrahar, aunque después fueron retiradas, confirmaron las autoridades.

