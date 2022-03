Katie Holmes se hizo viral por su sostén de lana y ahora se impone con los piercing en la nariz

El año 2019 lo podrán olvidar pocos, pero viéndolo desde el punto de vista del entretenimiento, el nombre de Katie Holmes se volvió viral por primera vez en mucho tiempo, y todo por un motivo que no tenía nada que ver con su antiguo matrimonio con Tom Cruise o con la custodia de la hija que ambos tienen en común.

La actriz de 43 años fue fotografiada por las calles de Nueva York luciendo un sujetador o ‘bralette’ de cachemir de la marca Khaite con una chaqueta de punto a juego y ambas prendas se convirtieron rápidamente en las más deseadas e imitadas por las influencers de todo el mundo.

Ahora la intérprete podría haber adelantado la tendencia que arrasará esta próxima primavera: los piercing en la nariz. Esta semana se ha dejado ver de nuevo en la Gran Manzana, donde reside habitualmente, luciendo un discreto diamante en la aleta izquierda. En realidad, ella ya había usado este accesorio para acudir a una alfombra roja el pasado 2 de mayo, pero en aquel momento se dio por sentado que era un pendiente falso de quita y pon. View this post on Instagram A post shared by Katie Holmes fan page (@luke_katiefan)

En el caso de Katie, su imagen se ha vuelto más atrevida con el paso de los años y, aunque ella ya era un ídolo juvenil a los veintitantos gracias a la serie ‘Dawson Crece’, no ha sido hasta pasados los 40 cuando se ha convertido en un icono de estilo. View this post on Instagram A post shared by Grazia (@grazia_fr)

Otra que podría entrar en la categoría de influencer por su estilo y belleza es Suri, quien ahora que ya está más grande se ve que es la clara combinación de mamá y papá. View this post on Instagram A post shared by Revista ¡HOLA! (@holacom)

