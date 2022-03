Liverpool pisa fuerte tras vencer al Arsenal y se ubica a un punto del liderato de la Premier League [Videos]

El Liverpool apunta al liderato de la Premier League que aún conserva el Manchester City después de su triunfo 0-2 en el Emirates Stadium ante el Arsenal de Mikel Arteta, que deja al conjunto de Jurgen Klopp con solo un punto por detrás del cuadro de Pep Guardiola.

Nueve victorias consecutivas han disparado a los ‘reds’ candidato serio al título de la Premier. En el horizonte, un duelo directo entre el City y el Liverpool para marcar el destino de la competición.

Los tropiezos del conjunto de Guardiola que solo logró ganar dos de sus últimos cuatro partidos han dado alas al Liverpool que ha reabierto un torneo que parecía sentenciado.

El equipo de Jurgen Klopp no desperdició su oportunidad en el choque pendiente de la vigésima séptima jornada. Y echó por tierra las pretensiones del Arsenal que acudió al reto en plena racha y disparado con cinco partidos ganados seguidos.

Tuvo sus ocasiones el Arsenal que contuvo el intenso arranque del Liverpool. El meta Aaron Ramsdale sostuvo a su equipo ante las acometidas del cuadro de Klopp que dejó en el banquillo de inicio a Mohamed Salah y a Roberto Firmino. Luis Díaz y Diogo Jota pusieron a prueba al meta local que salió airoso en cada momento.

Los hombres de Mikel Arteta tuvieron sus opciones. Sobre todo en las botas del brasileño Martinelli que dejó en evidencia en más de una ocasión a la defensa visitante. Alisson salió al rescate red y evitó el gol del combinado londinense.

Acabó la inspiración de los porteros y llegaron los goles. Fue a los diez minutos de la segunda parte cuando el choque se rompió con un gran pase del español Thiago Alcántara a Diogo Jota que batió, por el palo corto a Ramsdale que pudo hacer algo más.

La Premier se abre de nuevo. El Liverpool se sitúa a un punto del Manchester City que mantiene el liderato en la competición y jugará en la próxima jornada el 2 de abril ante Watford, esperando un traspié de los Ciudadanos que deje en lo más alto a los Reds.

