Mia Khalifa está en Inglaterra y le baila a un soldado de la reina Isabel II

Mia Khalifa llegó a Londres y ya se hizo notar. Hoy estuvo frente al primer hombre que no cayó rendido ante sus múltiples encantos. Ni siquiera “perreando” con la nueva canción de Jhay Cortez la modelo y actriz logró sonsacarle una reacción al soldado de la reina Isabel II. En Instagram el video del baile de Mia Khalifa lo compartió Nelssie Carrillo y ahí es evidente que en esta ocasión la belleza de Mia no logró su objetivo: se quedó sin reacción.

El video ya se hizo viral. Es posible que la realeza ya le haya echado un ojo a este hecho. ¿Será que la reina Isabel II le sube el sueldo a este soldado, por no caer ante los encantos de esta antigua actriz del cine para adultos?

En el video parece que el cabellero con el uniforme rojo ni deja que la ex actriz del cine para adultos entre en su campo de visión. No se mueve, no pestañea, no abre la boca ni siquiera para pedirle que se quite de enfrente. Él simplemente está ahí, recibiendo una atención directa de una de las mujeres más sensuales de las redes sociales.

Cuando se mueve parece que incluso no llevara sostén. Pero ni así el soldado perdió la compostura. En uno de los pocos comentarios que generó la publicación de Nelssie alguien escribió: “El guardia aguantando la risa porque ya vió todas sus movies”. Aunque no hay forma de comprobar si él ha o no visto las antiguas producciones de Mia, también es cierto que esto ahora es parte de su pasado.

Sobre la canción: “Sensual Bebé”

No cabe duda que tener a Mia Khalifa bailando y cantando esta canción es una gran promoción para el tema de Jhay Cortez. La canción lleva por nombre: “Sensual Bebé”. Tuvo su estreno el pasado 10 de marzo del presente año. Para el cierre de esta nota el tema llevaba ya seis millones de reproducciones.

Le letra de esta canción es completamente erótica. ¿Es este el tiempo de música que le gusta a Mia? Pues si la canción la canta su chico, Jhay Cortez, es lógico pensar que a la modelo y actriz le fascina. ¿Será ella la inspiración de Jhay? Tal vez.

