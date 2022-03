“No he podido ayudar a mi hijo todavía”: Julio César Chávez reflexiona sobre las adicciones de Julio César Chávez Jr.

Hace un par de semanas conocimos que Julio César Chávez Jr. había sido internado nuevamente en una clínica de rehabilitación para tratar sus adicciones. Su padre, Julio César Chávez, así como se encargó de dar la noticia, también confesó que aún no ha podido ayudar a su hijo.

El Gran Campeón habló para el podcast Un Round Más, lamentándose por no haber podido evitar la actual realidad de su hijo. Chávez pasó por estos momentos y sabe lo mal que puede sentirse Chávez Jr. durante este proceso.

“Hice muchas cosas mal, saben mi pasado que no es grato, pero no me arrepiento de nada porque Dios me dio otra oportunidad de vida y eso me ha permitido ayudar a mucha gente con el mismo problema que yo, aunque lástima que no he podido ayudar a mi hijo todavía, pero en eso estoy“, expresó Chávez, quien no entró en detalles acerca del proceso de Julito, del cual no hemos conocido más actualizaciones.

Esperemos que Chávez Jr. pueda regresar recuperado de una etapa bastante complicada, no solo para su carrera como boxeador, sino para su vida.