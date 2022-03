St. Patrick’s Day 2022 en Krispy Kreme, Del Taco: dónde obtener ofertas de comida

Para celebrar el Día de San Patricio este 17 de marzo algunos restaurantes tienen promociones con comida gratis, así como ofertas especiales en el menú. Entre estas promociones está una dona glaseada gratis en Krispy Kreme o guacamole sin costo en tu orden de Del Taco. También hay comidas festivas en McCormick & Schmick’s y Bennigan’s.

Krispy Kreme tiene una edición especial de donuts para celebrar el Día de San Patricio. La caja personalizada con la celebración con la docena de rosquillas incluye cuatro distintos decorados. Este Día de San Patricio, los clientes que visiten las tiendas de Krispy Kreme vestidos de verde recibirán una dona glaseada original gratis, sin necesidad de comprar.

Este 17 de marzo, Del Taco tiene una oferta de guacamole gratis, para los clientes inscritos en su club de recompensas que realicen un pedido a través de la aplicación. Si aún no estás inscrito a Del Yeah Rewards pues hacerlo ahora, es gratis.

Mashed señala que para celebrar el Día de San Patricio, Wing Zone tiene un paquete de $12 que incluye 10 alitas deshuesadas, papas fritas y salsa. Esta oferta está vigente desde este 17 de marzo hasta el 20 de marzo.

My name is Jameson, I like long walks on the beach and you can buy a sidecar of me for $3 this week 🤪

Keep the #StPatricksDay festivities going with $3 sidecars of Jameson to pair with your green beer! Cheers! ☘️ pic.twitter.com/DJUzY9zodg

— Bar Louie (@BarLouie) March 14, 2022