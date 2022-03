Natural Light dará cerveza gratis por el resto del año: cómo obtenerla

Natural Light está relanzando una edición especial de su cerveza con latas vintage con la imagen original que tenían en 1977. Como parte de esta campaña, Natural Light también está motivando a sus bebedores a que también se vuelvan retro obtener cerveza gratis por el resto del año.

Introducida en 1977, Natural Light fue la primera cerveza ligera reducida en calorías de Anheuser-Busch y se convirtió en un éxito. La marca quiere que sus consumidores nostálgicos vayan de vuelta a esa época con un estilo de corte de cabello y peinado que estaba en su apogeo.

In case you forgot, we’re giving you beer for getting mullets



In case you’re wondering what that might look like… WE’RE PHOTOSHOPPING MULLETS ON FACES ALL DAY LONG



Reply with pic of yourself or someone you want to see with a mullet and #NattyMullets and we may make it happen pic.twitter.com/aOAioJvhL6