Zelensky evoca palabras de Martin Luther King para pedir al Congreso de EE.UU. más ayuda contra Rusia

“Yo tengo un sueño… yo tengo una necesidad”, dijo el presidente Volodymyr Zelensky ante congresistas de los Estados Unidos para describir los esfuerzos de su gobierno para defender Ucrania de la invasión por parte de Rusia y pedir más ayuda militar.

El mandatario reconoció que si imponer la restricción de vuelos sobre Ucrania era “muy riesgoso”, entonces pedía más armas para defenderse.

El mensaje de Zelensky fue escuchado por los congresistas reunidos en el Capitol Visitor Center Congressional Auditorium. Parte del discurso fue traducido y otra parte el mandatario ucraniano habló en inglés.

“Les pido hacer más… hasta que la maquinaria militar rusa se detenga”, imploró.

El evento ocurrió apenas a pocos días de que el Congreso aprobara el presupuesto de $1.5 billones de dólares que incluye una bolsa de $1,300 millones de dólares de ayuda para Ucrania, además de los fondos militares que se destinarían a ello.

Zelensky no solamente evocó las palabras de Luther King, también recordó ataques a EE.UU., como en Pearl Harbor y las Torres Gemelas, para dimensionar la tragedia que su país vive.

“Recuerden Pearl Harbor, la terrible mañana del 7 de diciembre de 1941, cuando su cielo estaba negro por los aviones que te atacaban. Solo recuérdenlo. Recuerden el 11 de septiembre, un terrible día en 2001 cuando el mal trató de convertir sus ciudades, territorios independientes, en campos de batalla”, dijo.

Señaló que el régimen de Vladimir Putin no solamente ha atacado a los ucranianos, sino a los “valores humanos”.

“Rusia no sólo nos ha atacado a nosotros, no sólo a nuestra tierra, no sólo a nuestras ciudades. Empezó una ofensiva brutal contra nuestros valores, valores humanos básicos”, dijo.

Biden “líder del mundo”

En un mensaje directo al presidente Joe Biden, el mandatario ucraniano dijo que le gustaría que fuera el “líder mundial”, pero eso significaría también ser un líder de la paz. Eso en referencia a sí mismo, sobre la imposibilidad de, por ahora, detener las muertes en su país.

“No le veo sentido a la vida si no puedo detener las muertes. Y este es mi principal problema como líder del pueblo, grandes ucranianos, como líder de mi nación”, expresó.

Luego vino su mensaje al mandatario estadounidense.

“Me dirijo al presidente Biden: usted es el líder de la nación, de su gran nación. Deseo que sea el líder del mundo”, dijo. “Ser el líder del mundo significa ser el líder de la paz”.