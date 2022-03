Alejandra Guzmán podría escribir un libro sobre sus experiencias en cirugías para ayudar a otros

Tras superar una década de cirugías, debido a inyecciones de polímeros en sus glúteos, luego de habérselos querido aumentar en 2009, Alejandra Guzmán planea escribir un libro con el que pueda ayudar a la gente a evitar el viacrucis que ella vivió.

“Sí quisiera hacerlo porque no hay ningún libro que hable de eso y ahorita está volviendo a crecer ese engaño, hay muchas cosas que, si yo puedo ayudar a alguien, lo haría. Por eso he estado hablando con doctores que me conocen, pero es un tema hablar de medicina también.

“Fui la primera que lo hizo saber y eso fue suficiente valentía para ayudar a la gente y decirle esto es lo que está pasando lo triste es que siga pasando“, afirmó en conferencia de prensa.

A lo largo de su vida, la cantante ha enfrentado problemas de salud, conflictos familiares y decepciones amorosas, mismas que, comentó, le han ayudado a conocerse como persona y encontrar las herramientas para salir adelante, utilizando su talento de composición para plasmar todo en canciones.

“Todo pasa por algo y todo lo que me ha pasado en la vida lo enfrento y aprendo más de mí. Me ha servido recordar toda esa grandeza de vida que he tenido porque me ha llenado de música, de momentos, de oportunidades, de sabiduría.

“Todos mis errores, al final, de ellos aprendo y por eso puedo escribir una canción sobre eso, en lugar de callarlo u ocultarlo porque si no sufres más”, sostuvo.

En estos momentos de su vida, La Reina de Corazones deja de lado el amor de pareja para enfocarse en el amor propio.

Esto ha sido resultado de una larga lucha por mantenerse bien, estable mentalmente; en parte, apoyada de un neuropsiquiatra.

“El amor no lo tengo presente ahorita, no es mi prioridad y eso también viene en la etapa que estoy viviendo que es aprender a amarme a mí misma. Yo ya he tocado fondo en distintos rubros, considero que, el pedir ayuda es de grandes, el saber decir: ‘ok, necesito volver a ser yo’, sentir alegría por la vida”, dijo La Guzmán.

Por otro lado, en cuanto a lo laboral, la intérprete de “Hacer el Amor con Otro” se presentará en solitario el 30 de julio en la Arena Ciudad de México, donde recorrerá gran parte de sus éxitos.

También, en Estados Unidos junto a Paulina Rubio estarán ofreciendo el show Perrísimas.

Adelantó que podría ser posible que inviten a Erik Rubín, el ex Timbiriche que causó la rivalidad entre las cantantes hace unas décadas.

“Estaría genial que aparezca, yo sí (lo invitaría) pero no sé si su mujer lo deje”, dijo entre risas.

“Adoro a Andrea, quiero mucho a Erik, lo he respetado y admirado como artista y en el rock todo se vale“, agregó.

También te puede interesar:

Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, de gira juntas por Estados Unidos

Alejandra Guzmán cumplió 54 años; estos son los datos que seguramente desconocías de ella