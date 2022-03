Coors Light lanza lollipops sabor a cerveza que tendrían un efecto calmante

Con frecuencia, las marcas de cerveza lanzan campañas promocionales a la par de eventos deportivos, incluidos el Super Bowl y la Serie Mundial, y ahora que ha llegado March Madness 2022, Coors Light está lanzando paletas “Chillollipop” con sabor similar a su cerveza.

La golosina podría calmar el estrés en los aficionados o al menos un dulce sabor refrescante

La marca de cerveza lanza un experimento social para probar la eficacia de chupar una paleta de caramelo para calmar el estrés en los aficionados, ya que asegura que en el básquetbol universitario, el drama en la cancha puede ser intenso.

“Durante las 3 semanas de juegos de baloncesto para morderse las uñas, los fanáticos de los deportes estresados observan cómo sus equipos universitarios favoritos de básquetbol avanzan a la siguiente ronda”, compartió Coors Light.

La marca se inspiró después de leer sobre experimentos sociales anteriores en los que se distribuyeron paletas y caramelos duros a los asistentes al club y al bar al final de la noche para calmarlos.

“Si hay emociones fuertes a nuestro alrededor, es muy fácil dejarse llevar por ellas. Creo que algo tan simple como una piruleta podría tener una influencia calmante en una situación cargada de emociones”, señaló Donald E. Gibson, profesor de Manhattan College, quien intervino en la experiencia de los fanáticos de los deportes estatales mientras miran los juegos.

Coors Light no está seguro si funcionará la paleta pero al menos quieren intentarlo. “¿Funcionará? No lo sabemos, pero no podemos imaginar que nadie se haya sentido infeliz o enojado con una piruleta en la boca, así que queríamos probar el experimento Chillollipop de Coors Light”, dijo Marcelo Pascoa, vicepresidente de marketing de la familia Coors.

Las paletas Coors Light Chillollipops estan disponibles desde ahora y hasta el final del torneo de baloncesto de la NCAA. Se venden en paquetes de 6 en shop.coorslight.com por $3.17, un guiño a la fecha de inicio de la primera ronda de March Madness.

Te puede interesar:

–Guinness lanza concurso en el que regalará $50,000 a 20 ganadores

–Solo una cerveza al día puede reducir el tamaño de tu cerebro, revela nuevo estudio

–7 tés para calmar la ansiedad y el estrés