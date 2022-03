Estos son los lugares donde se ha hospedado Mariana Torres durante su luna de miel

La actriz mexicana Mariana Torres, conocida por haber protagonizado la telenovela “Ringo”, se ha casado hace pocos días con el empresario Jonathan Nienow.

Tras la elegante boda, los recién casados dieron inicios a su luna de miel, la cual ha sido bastante asombrosas y, por lo tanto, Torres no ha parado de presumir en redes sociales.

El inicio de la luna de miel de Mariana Torres y Jonathan Nienow

Mariana Torres y Jonathan Nienow dieron inicio a su luna de miel en el mismo México, específicamente en el hotel W en Punta de Mita.

Durante su estancia en este lujoso hotel, la pareja pudo disfrutar de muchas comodidades frente al mar. Baños en piscina y comidas gourmet.

En una de las publicaciones compartidas por Torres en redes sociales, esta asegura que en el lugar los consintieron con todo.

En las fotos se les ve a ambos disfrutando de la piscina y de los bonitos espacios que tiene el hotel, incluyendo su acceso a la playa.

Mariana Torres y Jonathan Nienow, de México a África

Mariana Torres y Jonathan Nienow dejaron el exclusivo hotel frente al mar para emprender un largo viaje a África y vivir toda una experiencia.

La actriz no ha dejado de compartir videos y fotos de los que está haciendo la aventura que comparte con su ahora esposo.

Ambos se están hospedando en un campamento de lujo con todas las comodidades en medios de la selva africana.

El hogar de Torres y Nienow, durante su estancia en África, son carpas itinerantes que recorren con ellos el lugar. Se podría imaginar que por ser carpas no es tan cómodo, pero no, es todo lo contrario.

A falta de grandes ventanales, los visitantes podrán acceder a una impresionante vista al abril la carpa.

Los lujos y comodidades en el campamento son parecidos a los de cualquier hotel en plena ciudad.

A los huéspedes se les instalan mesas y otros elementos necesarios para sentarse a descansar o a comer. También se les ofrece una fogata.

