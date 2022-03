Ángela Aguilar reacciona a la caída de su falda: “Todo el mundo me hace sentir que no traía nada abajo”

Cayó la falda de Ángela Aguilar, al piso. Durante una presentación en vivo Ángela Aguilar se quedó sin falda en medio del escenario y desde entonces nadie habla de otra cosa. Y es que lo insólito pasó, pero la joven cantante no dejó que se le viera nada de nada, porque debajo de la prenda llevaba todo un pantalón de cuero rojo.

Sobre el incidente la hija de Pepe Aguilar tiene mucho que decir, lo primero: “Los vestuarios me caracterizan y me encanta poder ponerme diferentes cosas”. Y es que la intención de la cantante es siempre poder portar a México de diferentes formas, de ahí que durante sus presentaciones tenga muchos cambios de vestuario. “Traigo muchas cosas nuevas para este show, que me tiene muy emocionada, porque esta es una forma nueva que nunca antes había visto”, contó.

Sobre la falda y el accidente de su equipo de vestario añadió: “Ya quedé con mis vestuaristas de: ‘pónganme más clips para que no se me caiga la falda por el amor de Dios‘, pero todo salió bien”. También dijo: “A veces pasan cosas no tan buenas, como que se nos cae la falda, pero es divertido. Honestamente, si yo me pudiera cambiar unas 15 veces cada show, me encantaría”.

Lo malo, tal vez, de todo lo que está pasando es que Ángela Aguilar tiene la percepción de que todos la están haciendo sentir como si debajo no llevase nada. “Todo el mundo me hace sentir que no traía nada abajo, traía unos pantalones, era el siguiente cambio”, dijo la intérprete amiga de Christian Nodal.

A su parecer tanto los internautas como la prensa se encargaron de hacer del incidente algo más grande de lo que fue. Y tal vez, de nuevo, todo radica en que debajo de la falda ella no estaba desnuda, ni llevando ropa interior sexy. El incidente puede resultar de lo más llamativo, pero ella no es una celebridad que se esté dando a conocer sólo por su belleza física, y mucho menos por cómo es o se ve su cuerpo debajo de la ropa.

Aquí les dejamos un video que recoge el momento en el que la cantante se queda sin su falda y aún así sigue cantando.

Lee más sobre Ángela Aguilar:

Mucho cuero había debajo de la falda de Ángela Aguilar: la que se deslizó por sus caderas hasta el suelo

Ángela Aguilar con un dedito pidió que le subieran la falda y a Camila cabello se le vio un seno desnudo: errores de vestuario

Ángela Aguilar se queda sin falda en pleno escenario y maneja muy bien momento