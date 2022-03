Mucho cuero había debajo de la falda de Ángela Aguilar: la falda se deslizó por sus caderas hasta el suelo

Parece que Ángela Aguilar está más allá de la belleza de su cuerpo. La joven cantante e hija de Pepe Aguilar no está dispuestá a hacerse más famosa por sus curvas o el exceso de piel que pueda dejar a la vista. No. Y es que si ahora todos hablan de ella, es sólo porque su falda cayó y es más por lo que no se pudo ver, que por lo que quedó a la vista, que al fin de cuentas era todo de cuero, mucho cuero.

La falda cayó y quedó enrollada a sus pies, en las escaleras que subía al escenario. Al verse sin ella, no se interrumpió en su canto. No. Ángela con total seguridad caminó al centro de la plataforma, entonó sus mejores notas y con un dedido y una sonrisa pidió que le colocaran la pieza de nuevo en su lugar. Por unos segundos los asistentes pudieron admirar su silueta. Sí. Pero las piernas de Ángeles lucían sólo un entallado pantalón de cuero.

Ángela no es noticia por haberse caído del escenario, o porque digan que no era ella la que cantaba, o porque debajo había un hilito dental cuando la falda cayó. No es noticia porque haya quedado desnuda en el escenario frente a todos. No. Ángela Aguilar es noticia porque la falda cayó, y abajo todo estaba más que bien protegido y no dejó ver nada.

¿Sorprende que no se haya visto nada más que un pantalón de cuero? Sí. Porque en la actualidad son muchas las famosas que han sumado likes y fans por lo que dejan ver a través de sus redes sociales, e incluso sobre el escenario. Pero parece que este es un juego erótico en el que la hija de Pepe Aguilar no quiere entrar. View this post on Instagram A post shared by Piolin (@elshowdepiolin)

