Eiza González ha tenido que enfrentarse a la muerte de su padre, debido a su nueva película

Aunque ya han pasado más de dos décadas desde el fallecimiento de su padre, en los últimos meses Eiza González tuvo que traer de vuelta el recuerdo de ese momento una y otra vez, pues en su más reciente proyecto sucede algo muy parecido.

En entrevista para Ventaneando, la actriz confesó que no fue nada fácil recrear en su mente el instante en el que se entera de que don Carlos perdió la vida en un accidente automovilístico; sin embargo, aseguró que “Ambulancia” le dio una gran lección.

“Lo reviví totalmente y no nada más eso. Mucha gente no sabe que mi mamá es médico, entonces son cosas que al final del día se convierten en una gran influencia en el proceso de crecimiento y de creación. Sí puedo decirles que no fue sencillo, pero ahora más que nunca aplaudo y respeto la labor del personal de salud”, dijo Eiza.

Asimismo, la joven reveló que poco antes de comenzar a filmar la cinta decidió acudir a entrenamientos con paramédicos reales y poner en práctica todo lo que ellos hacen en los accidentes, pues quería que su personaje fuera lo más realista posible.

