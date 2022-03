La última publicación de Anna Kournikova en Instagram

El 16 de diciembre del año 2021 Anna Kournikova relizó dos publicaciones. Las últimas que se pueden ver en su cuenta de Instagram. Cada una de ellas cuenta con dos fotos, haciendo un total de cuatro imágenes. En la primera se puede apreciar a la pequeña Lucy, con cuatro años de edad. En este 2022 la menor llegará a sus cinco añitos de vida.

En el último post de la ex tenista rusa aparece Nicholas, también con cuatro años para ese entonces.

En años previos Anna Kournikova hizo mayor uso de Instagram. Aunque no realizaba muchas publicaciones en el año, en algunos llegó a subir alrededor de 20 posts, que van desde fotos a videos, ya sean de su vida junto a sus hijos o sesiones fotográficas, por su trabajo como modelo.

Una de sus últimas portadas fue con Cosmopolitan, en su edición para Rusia. Como detalle se puede ver que aún cuando Anna escriba algunos posts en inglés, o italiano, dependiendo casi de donde se encuentre, ella parece sentirse más cómoda haciendo publicaciones en su idioma, ya que en es esos posts en los que se explaya mucho más en el texto. La respuesta que recibe, además en ese idioma es bastante alta. En algunas los mensajes son mayoría en idioma ruso que en inglés. View this post on Instagram A post shared by Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Se desconoce la razón por la cual en el presente 2022 Anna ha preferido mantenerse callada. Es difícil incluso para los paparazzi captarla en las calles. Se sabe que Enrique y Anna viven junto a sus hijos en Miami. Pero también hay que recordar que la pareja se convirtieron en padres de mellizos, y todo se mantuvo siempre en secreto. Lo mismo sucedió con el embarazo de la pequeña Mary. Sobre el nacimiento de los pequeños la prensa, casi siempre se enteró de último.

Por eso una imagen viendo lo amorosos que pueden ser Anna y el español es considerada una joya entre los fans y la prensa rosa.

Por otra parte, vale mencionar que a diferencia de otras celebridades de origen ruso o ucraniano, la ex tenista no se ha manifestado en torno al conflicto armando entre estos dos países. En Estados Unidos, la actriz Mila Kunis ha alzado la voz. Y en México, actrices como Ana Layevska e Irina Baeva, también han hablado sobre cómo se encuentran sus familiares, ante la guerra desatada entre Rusia y Ucrania.

