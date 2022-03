Julio César Chávez se arrepiente de perder contra Óscar de la Hoya: “Fue como un crimen que cometí”

Arrepentido, de esta forma se siente Julio César Chávez de haber peleado contra Óscar de la Hoya aquel 7 junio de 1996, en el Caesars Palace de Las Vegas. Y es que el campeón mexicano sufrió la segunda derrota de su trayectoria, lo que desencadenó en una serie de reacciones negativas.

En ese entonces, Chávez no pudo continuar porque su rostro quedó completamente sangrado, así que perdió por nocaut técnico. A 26 años de haberse desarrollado la llamada “pelea más grande del boxeo latino”, el César reveló el motivo por el cual no debió pelear contra el Golden Boy.

En una entrevista con su exgolega Érik “Terrible” Morales, para el podcast Un Round Más, Chávez contó que sufrió un corte en la ceja izquierda durante un entrenamiento, a menos de una semana de medirse a De la Hoya. Pese a que no estaba en condiciones óptimas, no quiso cancelar el combate.

“Desafortunadamente, faltaban cinco días para la pelea, y el último round en el sparring el más pendejo me hizo un cortadón. No quise cancelarla porque el doctor me dijo ‘te vamos a cauterizar la herida’ y, pues, me la creí. La verdad, yo creo que Dios me castigó ahí”, confesó Chávez.

“Mucha gente apostó a mi favor y perdió”

Aquella contienda en el Caesars Palace tan solo duró cuatro asaltos. Los derechazos del Golden Boy abrieron la herida que días previos se había hecho el Gran Campeón. Consciente de las millonadas que se apuestan en el boxeo, el mexicano piensa que defraudó al público que confió en él. Sabía que por su cortada tenía la obligación de posponer el combate. Sin embargo, prefirió seguir adelante.

La verdad, no debí de haber peleado ahí. Fue como un crimen lo que cometí, porque mucha gente apostó a mi favor. Mucha gente perdió; entonces, no debí de haber peleado. El hubiera no existe. Julio César Chávez

El actual comentarista deportivo de Box Azteca culpó aquella lesión de no permitirle un mejor desempeño dentro del cuadrilátero. Según su criterio, pudo haber tenido la oportunidad de vencer a De la Hoya.

“Si no me hubieran cortado en el entrenamiento, pienso que sí hubiera ganado; porque yo creo que estaba en buen momento todavía. Estaba en mi peso, me había preparado como nunca”, destacó.

Vale recordar que Julio César le lleva 10 años a Óscar de la Hoya. En septiembre de 1998 sostuvieron un segundo combate en Las Vegas; aunque, en 8 asaltos,, el mexicano-estadounidense volvió a imponerse.

