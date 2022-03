Maquillarse y disfrazarse de princesa: la nueva ocupación de Canelo Álvarez

“Yo soy todo amor”, de esta forma se califica Saúl “Canelo” Álvarez cuando está fuera del cuadrilátero. Y es que el hecho de ser el campeón absoluto en la división de peso supermediano no es suficiente para llevar las riendas de su hogar, al menos cuando se trata de complacer a su hija María Fernanda.

El pegador tapatío, quien posee un envidiable récord de 57-1-2 (39 KOs), confesó que accede a todos los caprichos de su heredera; inclusive, si eso significa maquillarse y andar disfrazado de princesa.

“Yo soy todo amor. Mi hija me puede hacer como quiere, ponerme un vestido de princesa o maquillarme; y yo lo hago porque me hace feliz. Se hace lo que ella diga”, expresó el pelirrojo al canal especializado No Puedes Jugar Boxeo, en YouTube, como antesala a su combate contra el ruso Dmitry Bivol.

Vale recordar la impresionante fiesta de cumpleaños que le organizaron Canelo y su esposa a la pequeña Mafer en diciembre de 2021. Esta celebración tuvo como temática la aclamada película de Disney de La Sirenita. Además, estuvo animada por la reconocida cantante infantil Tatiana.

“A mí el dinero ni me motiva ni deslumbra. Aunque, obviamente, estoy agradecido de poder tener una mejor vida y con los consejos de Eddy Reynoso. Tuve que pasar por un camino para llegar hasta acá, pero lo que a mí hoy día me importa es hacer un legado más grande”, dijo el mexicano.

Canelo, de 31 años, llegó a un nuevo acuerdo para dos combates con Matchroom Boxing y DAZN. El primero será precisamente contra Bivol el 7 de mayo, en Las Vegas; mientras que el segundo todavía no se ha confirmado. Se estima que podría ser la trilogía contra el kazajo Gennady Golovkin, en septiembre.

