Myrka Dellanos lució su cintura de avispa en un apretado jean y le pide una sugerencia a sus seguidores

Myrka Dellanos volvió a presumir de su figurita. Esta vez la conductora de La Mesa Caliente, el nuevo show de Telemundo en el que comparte con Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe, mostró su pequeña cinturita al lucir un jean ajustado, acompañado de una camisa de manga larga y flecos y unos lindos tacones a juego.

En una galería fotográfica de tres imágenes que publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1,9 millones de seguidores, presumió de su figura y de todo su físico. Hasta el momento la publicación goza de más de 16,900 me gustas y más de 600 comentarios.

“La vida se va en un abrir y cerrar de ojos… Así comencé mi último libro! Como comienzo el próximo? ¡Háganme sugerencias aquí! Happy weekend”, escribió Dellanos para acompañar las fotografías.

Entre los comentarios que le han dejado a la conductora destacan los siguientes:

Maribel Guardia: Espectacular

Alexa Dellanos: my soulmate

Pablo Montero: Bella

Maria Celeste Arrarás: Esa cinturita de avispa

Recientemente, la presentadora recibió críticas por parte de los seguidores de Telemundo debido a su apariencia. Los fans dedicaron algunos comentarios manifestando sus opiniones en una publicación que Telemundo hizo para presumir uno de los outfits que Myrka Dellanos usó durante la semana pasada en La Mesa Caliente. Uno de los internautas aseguró que Dellanos ya no se parece a ella misma.

“Va por el mismo camino que la hija cirugía cirugía no se parece nada a Myrka Dellanos”, “Excelente profesional pero se pasó de filtro, cirugía o botox. Ni se parece a la que fue”, “No se parece a ella misma”, “De su trabajo nadie discute. Lo que pasa que ya no se parece a Myrka”, “Fue muy linda en sus tiempos, pero se arruinó su rostro” y “No se parece a ella, estas mujeres por no avejentar, se transforman”, comentaron varias personas.

Hace algunos días durante el programa Dellanos incomodó a Adamari López con una pregunta que hacía referencia a Toni Costa, su ex pareja, y a la nueva relación sentimental que él mantiene con Evelyn Beltrán. Ante el cuestionamiento de la presentadora, la boricua se limitó a sonreír y decir: “Nuestra hija debe estar viendo el programa y es todo lo que tengo que decir al respecto”.

Sigue leyendo: Critican la apariencia de Myrka Dellanos: le dicen que está “irreconocible”

Myrka Dellanos: “Le voy a aceptar lo que sea a mi hija. Mi amor por ella es totalmente incondicional”

Estallan en contra de Adamari López: la boricua no respondió preguntas sobre Toni Costa y Evelyn Beltrán