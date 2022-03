Critican la apariencia de Myrka Dellanos: le dicen que está “irreconocible”

Myrka Dellanos ha sido criticada por su apariencia por los seguidores de Telemundo y de La Mesa Caliente, el nuevo programa del canal que conduce junto a Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe.

En la cuenta de Instagram del canal publicaron una fotografía de Myrka Dellanos luciendo un lindo outfit, el cual eligieron como el look de ella que más les gustó en la semana.“3, 2 y 1 por el outfit de Myrka Dellanos que nos encantó esta semana en @lamesacaliente”, escribió Telemundo.

Sin embargo, en los comentarios de la publicación se leen mensajes que hablan de la apariencia física de la conductora. Aseguran que ella está “irreconocible” y que “no se parece a ella misma“.

Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de Instagram de Telemundo: “Va por el mismo camino que la hija cirugía cirugía no se parece nada a Myrka Dellanos”, “Excelente profesional pero se pasó de filtro, cirugía o botox. Ni se parece a la que fue”, “No se parece a ella misma”, “De su trabajo nadie discute. Lo que pasa que ya no se parece a Myrka”, “Fue muy linda en sus tiempos, pero se arruinó su rostro” y “No se parece a ella, estas mujeres por no avejentar, se transforman” escribieron los seguidores del canal y del programa.

Hasta el momento esta publicación tiene más de 4,463 me gustas y más de 170 comentarios.

Hace algunos días Adamari López visitó La Mesa Caliente por primera vez para conversar con las cuatro panelistas. Durante la tertulia, Myrka Dellanos le preguntó a la boricua por Toni Costa, su ex pareja, y por la relación que mantiene con Evelyn Beltrán:

”Yo quería preguntarte específicamente sobre la nueva pareja que tiene él (Toni Costa). Aunque uno ya no quiere estar con un hombre, porque me ha sucedido a mi, si ese hombre enseguida empieza con otra persona, me da como algo que me molesta: ”¿cómo te sentiste tú?”, le preguntó Dellanos.

Adamari López sonrió y respondió: “Nuestra hija debe estar viendo el programa y es todo lo que tengo que decir al respecto… porque nadie sabe, nada más”.

Sigue leyendo: Myrka Dellanos: “Le voy a aceptar lo que sea a mi hija. Mi amor por ella es totalmente incondicional”

Myrka Dellanos no aprueba la postura de Alejandra Guzmán ante Frida Sofía: La Mesa Caliente

Estallan en contra de Adamari López: la boricua no respondió preguntas sobre Toni Costa y Evelyn Beltrán