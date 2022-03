Estallan en contra de Adamari López: la boricua no respondió preguntas sobre Toni Costa y Eveltyn Beltrán

Algunas personas en las redes sociales han expresado su rechazo hacia Adamari López, la conductora boricua de Hoy Día, debido a una situación que aconteció mientras ella participaba en el show La Mesa Caliente de Telemundo.

Myrka Dellanos le hizo una pregunta a López que resultó incómoda para ella y prefirió no responder por sí Alaïa, la hija de 7 años de edad que tiene con el bailarín español Toni Costa, estaba viendo el programa en ese momento: ”Yo quería preguntarte específicamente sobre la nueva pareja que tiene él (Toni Costa). Aunque uno ya no quiere estar con un hombre, porque me ha sucedido a mi, si ese hombre enseguida empieza con otra persona, me da como algo que me molesta: ”¿cómo te sentiste tú?”, le dijo Dellanos.

López solo contestó: ”Nuestra hija debe estar viendo el programa y es todo lo que tengo que decir al respecto… porque nadie sabe, nada más”.

Ante esta situación, los seguidores del programa de Telemundo y de Adamari López han expresado sus críticas mediante las redes sociales. Los fans dicen que la condcutora boricua debió responder las preguntas.

”Pues pienso que si se llama La Mesa Caliente es que deberías contestar las preguntas que te hagan y esta sale que no puede contestar, o sea”, ”Que gran Invitada, no dijo nada”, ”La idea del programa y de la entrevista es que el artista se abra y cuente de primera mano lo que se rumora y así aclarar”, ”No me gustó la entrevista con Adamari, en sí no contestó nada” son algunos de los comentarios que se pueden leer al respecto en una fotografía de Adamari López publicada en el Instagram de La Mesa Caliente.

Además de esas críticas, la conductora boricua también recibió mensajes de apoyo de algunos de los seguidores: ”Así o más incómoda Adamari, tan talentosa como para que todo el tiempo le estén preguntando lo mismo”, ”Muy hermosa Adamari. Y muy segura de las respuestas que daba” y ”Hermosa mejor que nunca” también se puede leer en los comentarios de la publicación.

