Chaney Jones, novia de Kanye West, no considera ser “la doble” de Kim Kardashian

Chaney Jones se ha convertido en una de las mujeres más buscadas del momento por dos razones: su relación sentimental con Kanye West y el hecho de que se la considere una doble de Kim Kardashian, que resulta ser la antigua esposa del rapero.

A diferencia de Julia Fox, la primera novia oficial que se le conoció al músico tras su separación de la madre de sus cuatro hijos, Chaney Jones ha preferido rodearse de un halo de misterio. Por el momento no ha concedido entrevistas ni ha mencionado a su polémico novio en sus publicaciones de Instagram, dos cosas que Julia sí hacía con asiduidad.

Sin embargo, los paparazzi de TMZ consiguieron arrancarle unas raras declaraciones a la salida del aeropuerto LAX en las que dejó claro que no está interesada en hablar de la ex de Kanye. Por supuesto, eso no consiguió que se librara de la pregunta de rigor acerca de su similitud física con Kim Kardashian y, más en concreto, si ella veía el parecido entre ambas: “No, en realidad no“, aseguró con franqueza. También aclaró que Kanye y ella no hablan de su famosísima ex a pesar de que él no para de mencionarla en su Instagram.

