Kim Kardashian presume el regalo que le mandó Ariana Grande, ex prometida de Pete Davidson

Kim Kardashian, que actualmente tiene una relación con Pete Davidson, mostró en su cuenta de Instagram que recibió un regalo de la ex prometida del comediante de ‘Saturday Night Live’, la cantante Ariana Grande.

Recientemente, la intérprete de ‘7 rings’ lazó su nueva colección de belleza, R.E.M Beauty, por lo que tuvo a bien enviar un kit de todos sus productos a la fundadora de SKIMS, quien no tardó en mostrar el obsequio en sus historias con una fotografía.

Más allá de que ahora ambas sean conectadas debido a la relación que cada una mantiene con Davidson, su cercanía siempre ha sido más que cordial.

De acuerdo con la revista People, Kim y Ariana son amigas desde muchos años atrás, específicamente de cuando la cantante hizo una aparición en el reality show ‘Keeping Up with the Kardashians’ en 2019, después de que Kris Jenner tuviera un cameo en su video de ‘Thank U, Next’. Kardashian, de 41 años, también visitó a Grande en el backstage de un concierto en 2017 con su hija North West.

La cantante, de 28 años, fue vinculada románticamente por primera vez con Davidson, también de 28 años, en mayo de 2018 luego de que asistieran juntos a la ceremonia de los Billboard Music Awards de ese año. Anunciaron su compromiso al mes siguiente, antes de cancelarlo en octubre.

Ahora, Ariana está casada con el agente inmobiliario Dalton Gómez, con quien comenzó a salir en enero de 2020, antes de la pandemia por el Covid-19.

Por su parte, Pete y Kim comenzaron su relación en octubre pasado, luego de protagonizar un sketch en ‘SNL’, en el que se dieron un beso. Hace unos días hicieron oficial su relación cuando la socialité compartió un par de imágenes en Instagram en la que aparecen juntos. Asimismo, ambos han hablado de cómo se sienten juntos en distintas entrevistas. Mientras Pete se ha referido a Kim como su “novia”, ella ha adelantado que mostrará cómo es su relación con el comediante en su nuevo reality, ‘The Kardashians’.

